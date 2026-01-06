Dellがインテル新CPU「CoreUltra X9 388H」搭載のフラッグシップノートPC「XPS」復活モデルをCES 2026にて発表

昨年消滅したXPSが再生です





Dellは2026年のフラッグシップ・ノートPC新「XPS」を発表した。

2025年のCESで、DellのPCはゲーミング以外の製品名が「Dell」となり、InspironやXPS、Vostro、Latitude、OptiPlex、Precisionなどの名称は使わなくなると発表した。

実際に旧XPSシリーズは、「Dell 14 Premium」と「Dell 16 Premium」として発売されたが、今回のCES 2026では「復活」を宣言し、「Dell XPS 14」（DA14260）と「Dell XPS 16」（DA16260）を発表。さらに「XPS 13」の発売も予告した。

アルミ切削加工ボディーとCorning Gorilla Glass 3パームレスト採用のプレミアム・デザインで、発表されたばかりのインテル「Core Ultra Series 3」を搭載し、パワフルで持ち歩きやすいのが特徴だ。

CPUを向上しただけではなく、全体のデザインが変更されており、キーボードスイッチや冷却ファンの性能向上、メモリー・SSDを高速化、Wi-Fi7とBT6搭載、ディスプレーはマルチレートで省エネ化している。

美麗デザインは変わらず薄型を追求

内部もデザインを刷新した新モデル

「Dell XPS 14」（DA14260）

「Dell XPS 16」（DA16260）

XPS 14/16のCPUはインテルが発表したばかりの「Core Ultra Series 3」で、最高で16コアの「CoreUltra X9 388H」を内蔵する。

☆CoreUltra 5 325

(8-Core, 12MB Cache, up to 4.5 GHz)



☆CoreUltra 7 355

(8-Core, 12MB Cache, up to 4.7 GHz)



☆CoreUltra X7 358H

(16-Core, 18MB Cache, up to 4.8 GHz)



☆CoreUltra X9 388H

(16-Core, 18MB Cache, up to 5.1 GHz)

CPUが内蔵するNPUは、325では47TOPS、355では49TOPS、358Hと388Hでは50TOPSの性能となる。

内蔵グラフィックスは358Hと388HではIntel Arc graphicsでXeコア×12を内蔵となる。

メインメモリーは325と355では16GBでLPDDR5x Dual Channel 6800MT/s、358Hと388Hでは32または64GBでLPDDR5x Dual Channel 9600MT/sを搭載する。

ストレージは512GBと1TBがGen4、2TBと4TBでは高速なGen5でSED readyとなる。

ヒートパイプは8mmで、2台の冷却ファンは61%大型化し、ベース温度は8℃低下、静音性が36%向上している。サイドから吸気し、後部に排熱するデザインだ。

ディスプレーはLCDでは14/16ともに2Kで、OLEDは14では2.8K、16では3.2Kとなる。可変リフレッシュレートにより、LCDでは従来比15%、OLEDでは30%の省エネを実現している。

☆14/16インチ2K LCD

1920×1200ドット、インフィニティエッジ・ノンタッチ、500ニト、100%sRGB、2000:1コントラスト、176°広視野、1-120Hz駆動、Dolby Vision、Eyesafe technology、アンチグレア。

☆14インチ2.8K OLED

2880×1800ドット、インフィニティエッジ・タッチ、400ニト、100%DCI-P3、VESA DisplayHDR True Black 500、100万:1コントラスト、176°広視野、20-120Hz駆動、Dolby Vision、Eyesafe technology、反射防止、防汚加工。

☆16インチ3.2K

3200×2000ドット、インフィニティエッジ・タッチ、400ニト、100%DCI-P3、VESA DisplayHDR True Black 500、100万:1コントラスト、176°広視野、20-120Hz駆動、Dolby Vision、Eyesafe technology、反射防止、防汚加工。

インターフェースはThunderbolt4 (DisplayPort2.1、Power Delivery）×3で、ケンシントンロックはType-C端子で提供、オーディオジャックを内蔵する。

キーボードはゼロラティスという間隔のないおなじみのデザインだが、リフレッシュされて感触が向上しており、ストロークは0.8mm。タッチパッドもおなじみのシームレスデザインでハプティックで動作する。

無線通信はIntel Wi-Fi7、Bluetooth 6.0を内蔵。カメラは8MP/1080pでHello対応、スピーカーは4台で、3Wメイン×2、ツイーター2W×2、マイクは2台搭載する。

内蔵バッテリーは同社初の900EDで薄型軽量高密度の70Whで動画再生27時間駆動、ACアダプターは100W出力。

本体サイズは14が309.52×209.71mmで厚みはLCDで15.2mm、OLEDで14.6mmとなる。重さはLCDで1.38kg、OLEDで1.36kg。16では352.58×237.47mm、15.4/14.62mm、1.65/1.7kgとなる。