世界最大テックイベント「CES 2026」現地レポート 第9回

昨年消滅したXPSが再生です

Dellがインテル新CPU「CoreUltra X9 388H」搭載のフラッグシップノートPC「XPS」復活モデルをCES 2026にて発表

2026年01月06日 08時00分更新

文● みやのプロ（@E_Minazou）編集● ASCII

　Dellは2026年のフラッグシップ・ノートPC新「XPS」を発表した。

　2025年のCESで、DellのPCはゲーミング以外の製品名が「Dell」となり、InspironやXPS、Vostro、Latitude、OptiPlex、Precisionなどの名称は使わなくなると発表した。

　実際に旧XPSシリーズは、「Dell 14 Premium」と「Dell 16 Premium」として発売されたが、今回のCES 2026では「復活」を宣言し、「Dell XPS 14」（DA14260）と「Dell XPS 16」（DA16260）を発表。さらに「XPS 13」の発売も予告した。

XPS 13も発売が予告された

新しいDell PCのポートフォリオ

　アルミ切削加工ボディーとCorning Gorilla Glass 3パームレスト採用のプレミアム・デザインで、発表されたばかりのインテル「Core Ultra Series 3」を搭載し、パワフルで持ち歩きやすいのが特徴だ。

　CPUを向上しただけではなく、全体のデザインが変更されており、キーボードスイッチや冷却ファンの性能向上、メモリー・SSDを高速化、Wi-Fi7とBT6搭載、ディスプレーはマルチレートで省エネ化している。

美麗デザインは変わらず薄型を追求
内部もデザインを刷新した新モデル
「Dell XPS 14」（DA14260）
「Dell XPS 16」（DA16260）

XPS 14

　XPS 14/16のCPUはインテルが発表したばかりの「Core Ultra Series 3」で、最高で16コアの「CoreUltra X9 388H」を内蔵する。

☆CoreUltra 5 325
　(8-Core, 12MB Cache, up to 4.5 GHz)

☆CoreUltra 7 355
　(8-Core, 12MB Cache, up to 4.7 GHz)

☆CoreUltra X7 358H
　(16-Core, 18MB Cache, up to 4.8 GHz)

☆CoreUltra X9 388H
　(16-Core, 18MB Cache, up to 5.1 GHz)

　CPUが内蔵するNPUは、325では47TOPS、355では49TOPS、358Hと388Hでは50TOPSの性能となる。

　内蔵グラフィックスは358Hと388HではIntel Arc graphicsでXeコア×12を内蔵となる。

　メインメモリーは325と355では16GBでLPDDR5x Dual Channel 6800MT/s、358Hと388Hでは32または64GBでLPDDR5x Dual Channel 9600MT/sを搭載する。

　ストレージは512GBと1TBがGen4、2TBと4TBでは高速なGen5でSED readyとなる。

　ヒートパイプは8mmで、2台の冷却ファンは61%大型化し、ベース温度は8℃低下、静音性が36%向上している。サイドから吸気し、後部に排熱するデザインだ。

　ディスプレーはLCDでは14/16ともに2Kで、OLEDは14では2.8K、16では3.2Kとなる。可変リフレッシュレートにより、LCDでは従来比15%、OLEDでは30%の省エネを実現している。

☆14/16インチ2K LCD
　1920×1200ドット、インフィニティエッジ・ノンタッチ、500ニト、100%sRGB、2000:1コントラスト、176°広視野、1-120Hz駆動、Dolby Vision、Eyesafe technology、アンチグレア。

☆14インチ2.8K OLED
　2880×1800ドット、インフィニティエッジ・タッチ、400ニト、100%DCI-P3、VESA DisplayHDR True Black 500、100万:1コントラスト、176°広視野、20-120Hz駆動、Dolby Vision、Eyesafe technology、反射防止、防汚加工。

☆16インチ3.2K
　3200×2000ドット、インフィニティエッジ・タッチ、400ニト、100%DCI-P3、VESA DisplayHDR True Black 500、100万:1コントラスト、176°広視野、20-120Hz駆動、Dolby Vision、Eyesafe technology、反射防止、防汚加工。

XPS 16

　インターフェースはThunderbolt4 (DisplayPort2.1、Power Delivery）×3で、ケンシントンロックはType-C端子で提供、オーディオジャックを内蔵する。

XPS 14

XPS 16

　キーボードはゼロラティスという間隔のないおなじみのデザインだが、リフレッシュされて感触が向上しており、ストロークは0.8mm。タッチパッドもおなじみのシームレスデザインでハプティックで動作する。

XPS 14

XPS 16

　無線通信はIntel Wi-Fi7、Bluetooth 6.0を内蔵。カメラは8MP/1080pでHello対応、スピーカーは4台で、3Wメイン×2、ツイーター2W×2、マイクは2台搭載する。

　内蔵バッテリーは同社初の900EDで薄型軽量高密度の70Whで動画再生27時間駆動、ACアダプターは100W出力。

　本体サイズは14が309.52×209.71mmで厚みはLCDで15.2mm、OLEDで14.6mmとなる。重さはLCDで1.38kg、OLEDで1.36kg。16では352.58×237.47mm、15.4/14.62mm、1.65/1.7kgとなる。

