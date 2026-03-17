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消えた「Precision」もついに復活です

Dellが世界初「20ペタFLOP」のデスクトップPCを発表!!

2026年03月18日 00時01分更新

文● みやのプロ（@E_Minazou）編集● ASCII

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　Dellは米国にて、ワークステーションの最新モデルを発表。世界初のNVIDIA GB300内蔵デスクトップに、昨年名前が消えた「Precision」が、「XPS」と同様に復活した。

自律型AIエージェント向け
NVIDIA GB300デスクトップを
世界で初めて出荷
★Dell Pro Max with GB300

世界初の「NVIDIA GB300内蔵デスクトップ」Dell Pro Max発表

DellはNVIDIA NemoClawおよびNVIDIA OpenShellのサポートを発表。NVIDIA GB300を搭載したDell Pro Maxは、企業が最先端のインテリジェンスを備えた自律的で自己進化するエージェントをローカルで構築および実行できる専用デスクトッププラットフォームである。

世界初の「NVIDIA GB300内蔵デスクトップ」Dell Pro Max発表

　CPUはNVIDIA Grace 72 Core Neoverse V2、OSはUbuntu Linux with NVIDIA AI Developer Toolsで、メモリーは496 GB（LPDDR5X, 6400 MT/s, SOCAMM）、 SSDは16TB(4×4TB) Gen4、ビデオカードはNVIDIA DGX B300で252GB(HBM3e)を搭載、dGPUはNVIDIA RTX PRO 2000-Blackwellを搭載する。

世界初の「NVIDIA GB300内蔵デスクトップ」Dell Pro Max発表

　最大20ペタFLOPSのFP4性能と748GBのコヒーレントメモリを備えたNVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchipを搭載した「Dell Pro Max with GB300」は、1兆パラメータ規模の自律型エージェントを実現する。最先端レベルのモデル性能により、エージェントはクラウドに接続することなく完全にローカルで実行でき、高速な応答時間、強力なデータプライバシー、インターネット接続がなくても信頼性の高い動作を実現する。Dell独自のMaxCoolテクノロジーは、最大5倍効率的に熱を除去することで最適な温度を維持する。

世界初の「NVIDIA GB300内蔵デスクトップ」Dell Pro Max発表

AMD搭載のモバイル・ワークステーション
★Dell Pro Max 16
 

世界初の「NVIDIA GB300内蔵デスクトップ」Dell Pro Max発表

　CPUには最高で「AMD Ryzen AI 9 HX PRO 475」を、メモリーは最高64GB、SSDは2TB、GPUには「NVIDIA® RTX™ PRO 1000-BLACKWELL, 8 GB GDDR」を選択できるワークステーション。

　ディスプレーは16インチで最高で2560×1600ドットを搭載可能。バッテリーは64/96Wh内蔵可能で、サイズは358×256×24.7mm、重さは2.1kg～となる。

Intel CPU採用のモバイル・ワークステーション
★Dell Pro Precision 5 14/16
 

世界初の「NVIDIA GB300内蔵デスクトップ」Dell Pro Max発表

　モバイル・ワークステーションの導入モデルで、CPUには最高で「Core Ultra 9 386H」を、メモリーは最高64GB、SSDは2TB、GPUには「NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell」を選択できる。

世界初の「NVIDIA GB300内蔵デスクトップ」Dell Pro Max発表

　ディスプレーは14型、16型ともに最高で2560×1600ドットを選択可能。インターフェースは14型がThunderbolt4×2、USB3.2 Gen1 Type-A×2、有線LAN、ヘッドセット、HDMI2.1で16型ではマイクロSDカード、ナノSIMカードスロットが搭載できる。

　サイズは14型が313×227×24mmで重さは1.81kg～、16型が358×256×24.7mm、重さは2.16kg～となる。

「Core Ultra 9 386H vPro」搭載可能
★Dell Pro Precision 7 14/16
 

世界初の「NVIDIA GB300内蔵デスクトップ」Dell Pro Max発表

　モバイルワークステーションの上位モデルで、CPUは最高で「Core Ultra 9 386H vPro」が、GPUは「NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell」が選択できる。

　ディスプレーは14型が最高で2560×1600ドット、16型では4Kの3840×2400ドットのOLEDが準備されている。

世界初の「NVIDIA GB300内蔵デスクトップ」Dell Pro Max発表

　インターフェースは14型がThunderbolt5×2にThunderbolt4×2、ヘッドセット、マイクロSDスロットで、16型ではカードスロットがSDになり、HDMI2.1が増える。

　サイズは14型が311×212×20mmで重さが1.59kg～、16型が354×240×21mmで、重さが2.17kg～。

最高で86コアCPU搭載可能
★Dell Pro Precision 9 T2/ T4/ T6
 

世界初の「NVIDIA GB300内蔵デスクトップ」Dell Pro Max発表

　デスクトップ型ワークステーションで、最高で86コア、336MBキャッシュの「Intel Xeon 698X」を搭載可能だ。

　メインメモリーは4096GB、SSDは4TB、HDDは24TB内蔵可能。GPUはGPUは「NVIDIA A800 Active」や「RTX PRO Blackwell」、「GeForce RTX」を選択できる。

　PCIスロットは最高で15スロットまで拡張可能なのも大きな特徴だ。

世界初の「NVIDIA GB300内蔵デスクトップ」Dell Pro Max発表

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