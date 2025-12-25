アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第62回
ネット限定「ヱビスビール」5種11本セットがAmazonタイムセールで17％オフ！
2025年12月25日 20時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
「サッポロ ヱビスビール5種11本飲み比べセット」が
Amazonタイムセールに登場！
「【歳暮 お年賀 ビールギフト】サッポロ エビス ヱビス 5種11本 飲み比べ クリエイティブブリュー ギフトセット」がAmazonタイムセールに登場しています。
現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格3,347円から17％割引となり、2,791円で販売されています。1本あたりの価格は約254円です。
「サッポロ ヱビスビール5種11本飲み比べセット」の特徴

本商品は、年末年始向けとして展開されているヱビスビールの飲み比べギフトです。内容は5種類 計11本で、すべて350ml缶となっています。アルコール度数は銘柄によって異なり、5～5.5％です。
定番のヱビスビール、プレミアムブラック、プレミアムエールに加えて、数量限定のクリエイティブブリュー「JAZZ」「和奏」が含まれています。
まとめ：贈り物やパーティーにも最適なセットが割引価格に！
【歳暮 お年賀 ビールギフト】サッポロ エビス ヱビス 5種11本 飲み比べ クリエイティブブリュー ギフトセットが、現在開催中のAmazonタイムセールで参考価格よりも割安に購入できるチャンスとなります。
定番銘柄に加えて数量限定のクリエイティブブリューを一度に楽しめる構成となっており、さらにギフトボックス仕様となっている点も特徴です。期間限定のAmazonタイムセールを活用し、飲み比べ用や贈り物として検討してみては？
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
