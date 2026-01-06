ASUSが「コジマプロダクション」デザインのゲーミングノートPCなど「ROGシリーズ」新製品を8機種発表

世界初の16型デュアルディスプレイ・ノートPCも登場です





ASUSはCES 2026にてゲーミングPC「ROG(Republic of Gamers)」シリーズの新製品を世界向けに発表した。

ROGは2026年で20周年となり、2in1ゲーミングノートPC「ROG Flow Z13-KJP」を発表した。ゲームクリエイター小島秀夫氏の「コジマプロダクション」とのコラボモデルで、周辺機器も登場する。

2in1ゲーミングノートPC「ROG Zephyrus DUO GX651」は世界初の16型デュアルディスプレイを搭載。

おなじみポータブル・ゲーミングノートPC「ROG Zephyrus G14/G16」ではインテルとAMDの最新CPUモデルが登場。

フルタワーゲーミングデスクトップPC「ROG G1000」は、世界初の「AniMe Holo」を搭載する。

以上の製品はすべて2026年に日本で発売予定だ。

「コジマプロダクション」モデル

2in1ゲーミングノートPC「ROG Flow Z13-KJP」



「メタルギア」や「DEATH STRANDING」の小島秀夫氏率いる「コジマプロダクション」とのコラボモデル。デザイナーの新川洋司氏によるオリジナルデザインで、本体から脱着式キーボードの細部にまで至る。ROGゲーミングノートPCとして初のカーボンファイバーを使用、専用のスーツケースも付属する。

CPUにはAMD Ryzen AI MAX＋395プロセッサを搭載、最大128GBメモリを搭載可能。ディスプレーは13.4インチの2.5Kのタッチ対応、180Hz、100% DCI‑P3のROG Nebulaディスプレイを搭載する。

ロゴやコンセプトをデザインに取り入れたROGゲーミングヘッドセット「ROG DELTA II-KJP」は、50mmチタンメッキドライバーによるリアルなオーディオ、10mmスーパーウーファーによるクリアなコミュニケーションを実現。ワイドバンドマイク、シームレスなデュアルデバイス接続を実現するDualFlow Audio、ROG SpeedNovaワイヤレス技術と最大100時間のバッテリー駆動時間を実現する。

ROGゲーミングマウス「ROG KERIS II ORIGIN-KJP」は63gのエルゴノミクスデザイン、、3ゾーンRGB照明、42,000dpiのROG AimPoint Pro光学センサーを搭載する。

ROGゲーミングマウスパッド「ROG SCABBARD II XXL-KJP」は新川洋司による手描きのルーデンスモチーフをあしらっている。

世界初のデュアル16型3Kディスプレイに

Core Ultra Series 3とRTX5090搭載可能

「ROG Zephyrus DUO GX651」

世界初の16型デュアルディスプレイを搭載した2in1ゲーミングPCだ。解像度は3Kで120Hz駆動、0.2msだ。

最薄部は19.5mm、重さは2.85kgの薄型軽量で、CPUには最新のインテル Core Ultraシリーズ3を、また、最高でNVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPUを搭載できる。

冷却にはベーパーチャンバー、デュアルファン、専用グラファイトシートを搭載する。

日本では３月下旬以降発売を予定する。

Core Ultra Series 3とAMD新CPU搭載

スラッシュデザインも高精細に

「ROG Zephyrus G14 / G16」

薄型軽量のゲーミングノートPC「ROG Zephyrusシリーズ」は2サイズで3モデル登場した。

「Zephyrus G14」は最新のインテル CoreUltra Series3または最新のAMD Ryzenシリーズプロセッサーを、「Zephyrus G16」にはCoreUltra Series3を採用、14はNVIDIA GeForce RTX5080、16ではRTX5090を搭載可能だ。

新しいNebula HDRディスプレーは1100ニトの輝度で、100% DCI‑P3、ΔE < 1の色精度を持つ。

新設計された底面パネルを採用し、排熱ソリューションを飛躍的に向上し、Zephyrusシリーズのシンボルである「ROGスラッシュライティング」は点滅エリアが従来の7エリアから35エリアにアップグレードした。

全モデルがCopilot+PCに準拠し、生成AIなどのアプリにもパフォーマンスを発揮する。

日本では４月以降発売予定だ。

世界初の「AniMe Holo」を搭載

「ROG G1000」



104LのATXウルトラタワーで、世界初の「AniMe Holo」を搭載し、アニメーション、ロゴ、好きなキャラクターを自由自在に表示することができる。

ROG STRIX X870のROGマザーボードと最大AMD Ryzen 9 9950X3Dプロセッサと最大ROG Astral NVIDIA RTX™ 5090を搭載し、最大128GB DDR5メモリを搭載することができる。

日本では5月以降発売を予定している。

マザーボード、ディスプレー付きクーラー、ヘッドセットも

パーツも世界向けに発表



ROGのパーツや周辺機器も発表になった。詳細は別記事で!!

☆マザーボード

「ROG Crosshair X870E Glacial」

「ROG Crosshair X870E Dark Hero」

☆水冷クーラー

「ROG AIO Coolers」

「ROG Strix SLC/LC IV series」

「ROG Ryuo IV 360 ARGB」

☆ディスプレー

「ROG Swift OLED PG27UCWM」

「ROG Swift OLED PG34WCDN」

「ROG Swift OLED PG27UCWM」

「ROG Swift OLED PG34WCDN」

☆ARグラス・ヘッドセット

「ROG XREAL R1 Gaming Glasses」

「ROG Kithara」

☆イヤホン

「ROG Cetra Open Wireless」

☆キーボード

「ROG Falchion Ace 75 HE」

☆PCケース

「ROG Cronox」

「ROG Eurux GR120 ARGB」