このページの本文へ

世界最大テックイベント「CES 2026」現地レポート 第12回

世界初の16型デュアルディスプレイ・ノートPCも登場です

ASUSが「コジマプロダクション」デザインのゲーミングノートPCなど「ROGシリーズ」新製品を8機種発表

2026年01月06日 09時00分更新

文● みやのプロ（@E_Minazou）編集● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷



　ASUSはCES 2026にてゲーミングPC「ROG(Republic of Gamers)」シリーズの新製品を世界向けに発表した。

　ROGは2026年で20周年となり、2in1ゲーミングノートPC「ROG Flow Z13-KJP」を発表した。ゲームクリエイター小島秀夫氏の「コジマプロダクション」とのコラボモデルで、周辺機器も登場する。

ASUSが「コジマプロダクション」デザインのROGゲーミングノートPC発表

ASUSが「コジマプロダクション」デザインのROGゲーミングノートPC発表

ASUSが「コジマプロダクション」デザインのROGゲーミングノートPC発表

　2in1ゲーミングノートPC「ROG Zephyrus DUO GX651」は世界初の16型デュアルディスプレイを搭載。

ASUSが「コジマプロダクション」デザインのROGゲーミングノートPC発表

　おなじみポータブル・ゲーミングノートPC「ROG Zephyrus G14/G16」ではインテルとAMDの最新CPUモデルが登場。

　フルタワーゲーミングデスクトップPC「ROG G1000」は、世界初の「AniMe Holo」を搭載する。

　以上の製品はすべて2026年に日本で発売予定だ。

「コジマプロダクション」モデル
2in1ゲーミングノートPC「ROG Flow Z13-KJP」
 

ASUSが「コジマプロダクション」デザインのROGゲーミングノートPC発表

　「メタルギア」や「DEATH STRANDING」の小島秀夫氏率いる「コジマプロダクション」とのコラボモデル。デザイナーの新川洋司氏によるオリジナルデザインで、本体から脱着式キーボードの細部にまで至る。ROGゲーミングノートPCとして初のカーボンファイバーを使用、専用のスーツケースも付属する。

ASUSが「コジマプロダクション」デザインのROGゲーミングノートPC発表

　CPUにはAMD Ryzen AI MAX＋395プロセッサを搭載、最大128GBメモリを搭載可能。ディスプレーは13.4インチの2.5Kのタッチ対応、180Hz、100% DCI‑P3のROG Nebulaディスプレイを搭載する。

ASUSが「コジマプロダクション」デザインのROGゲーミングノートPC発表

ASUSが「コジマプロダクション」デザインのROGゲーミングノートPC発表

ASUSが「コジマプロダクション」デザインのROGゲーミングノートPC発表

ASUSが「コジマプロダクション」デザインのROGゲーミングノートPC発表

　ロゴやコンセプトをデザインに取り入れたROGゲーミングヘッドセット「ROG DELTA II-KJP」は、50mmチタンメッキドライバーによるリアルなオーディオ、10mmスーパーウーファーによるクリアなコミュニケーションを実現。ワイドバンドマイク、シームレスなデュアルデバイス接続を実現するDualFlow Audio、ROG SpeedNovaワイヤレス技術と最大100時間のバッテリー駆動時間を実現する。

ASUSが「コジマプロダクション」デザインのROGゲーミングノートPC発表

　ROGゲーミングマウス「ROG KERIS II ORIGIN-KJP」は63gのエルゴノミクスデザイン、、3ゾーンRGB照明、42,000dpiのROG AimPoint Pro光学センサーを搭載する。

ASUSが「コジマプロダクション」デザインのROGゲーミングノートPC発表

　ROGゲーミングマウスパッド「ROG SCABBARD II XXL-KJP」は新川洋司による手描きのルーデンスモチーフをあしらっている。

ASUSが「コジマプロダクション」デザインのROGゲーミングノートPC発表

世界初のデュアル16型3Kディスプレイに
Core Ultra Series 3とRTX5090搭載可能
「ROG Zephyrus DUO GX651」

ASUSが「コジマプロダクション」デザインのROGゲーミングノートPC発表

　世界初の16型デュアルディスプレイを搭載した2in1ゲーミングPCだ。解像度は3Kで120Hz駆動、0.2msだ。

ASUSが「コジマプロダクション」デザインのROGゲーミングノートPC発表

ASUSが「コジマプロダクション」デザインのROGゲーミングノートPC発表

ASUSが「コジマプロダクション」デザインのROGゲーミングノートPC発表

ASUSが「コジマプロダクション」デザインのROGゲーミングノートPC発表

　最薄部は19.5mm、重さは2.85kgの薄型軽量で、CPUには最新のインテル Core Ultraシリーズ3を、また、最高でNVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPUを搭載できる。

　冷却にはベーパーチャンバー、デュアルファン、専用グラファイトシートを搭載する。

　日本では３月下旬以降発売を予定する。

ASUSが「コジマプロダクション」デザインのROGゲーミングノートPC発表

ASUSが「コジマプロダクション」デザインのROGゲーミングノートPC発表

Core Ultra Series 3とAMD新CPU搭載
スラッシュデザインも高精細に
「ROG Zephyrus G14 / G16」

ASUSが「コジマプロダクション」デザインのROGゲーミングノートPC発表

　薄型軽量のゲーミングノートPC「ROG Zephyrusシリーズ」は2サイズで3モデル登場した。

　「Zephyrus G14」は最新のインテル CoreUltra Series3または最新のAMD Ryzenシリーズプロセッサーを、「Zephyrus G16」にはCoreUltra Series3を採用、14はNVIDIA GeForce RTX5080、16ではRTX5090を搭載可能だ。

ASUSが「コジマプロダクション」デザインのROGゲーミングノートPC発表

Zephyrus G14

ASUSが「コジマプロダクション」デザインのROGゲーミングノートPC発表

Zephyrus G14

ASUSが「コジマプロダクション」デザインのROGゲーミングノートPC発表

Zephyrus G14

　新しいNebula HDRディスプレーは1100ニトの輝度で、100% DCI‑P3、ΔE < 1の色精度を持つ。

　新設計された底面パネルを採用し、排熱ソリューションを飛躍的に向上し、Zephyrusシリーズのシンボルである「ROGスラッシュライティング」は点滅エリアが従来の7エリアから35エリアにアップグレードした。

ASUSが「コジマプロダクション」デザインのROGゲーミングノートPC発表

Zephyrus G14

ASUSが「コジマプロダクション」デザインのROGゲーミングノートPC発表

Zephyrus G14

ASUSが「コジマプロダクション」デザインのROGゲーミングノートPC発表

Zephyrus G14

　全モデルがCopilot+PCに準拠し、生成AIなどのアプリにもパフォーマンスを発揮する。

　日本では４月以降発売予定だ。

ASUSが「コジマプロダクション」デザインのROGゲーミングノートPC発表

Zephyrus G16

ASUSが「コジマプロダクション」デザインのROGゲーミングノートPC発表

Zephyrus G16

ASUSが「コジマプロダクション」デザインのROGゲーミングノートPC発表

Zephyrus G16

ASUSが「コジマプロダクション」デザインのROGゲーミングノートPC発表

Zephyrus G16

世界初の「AniMe Holo」を搭載
「ROG G1000」
 

ASUSが「コジマプロダクション」デザインのROGゲーミングノートPC発表

　104LのATXウルトラタワーで、世界初の「AniMe Holo」を搭載し、アニメーション、ロゴ、好きなキャラクターを自由自在に表示することができる。

ASUSが「コジマプロダクション」デザインのROGゲーミングノートPC発表

ASUSが「コジマプロダクション」デザインのROGゲーミングノートPC発表

ASUSが「コジマプロダクション」デザインのROGゲーミングノートPC発表

ASUSが「コジマプロダクション」デザインのROGゲーミングノートPC発表

　ROG STRIX X870のROGマザーボードと最大AMD Ryzen 9 9950X3Dプロセッサと最大ROG Astral NVIDIA RTX™ 5090を搭載し、最大128GB DDR5メモリを搭載することができる。

　日本では5月以降発売を予定している。

マザーボード、ディスプレー付きクーラー、ヘッドセットも
パーツも世界向けに発表
 

　ROGのパーツや周辺機器も発表になった。詳細は別記事で!!

☆マザーボード
「ROG Crosshair X870E Glacial」
「ROG Crosshair X870E Dark Hero」

☆水冷クーラー
「ROG AIO Coolers」
「ROG Strix SLC/LC IV series」
「ROG Ryuo IV 360 ARGB」

☆ディスプレー
「ROG Swift OLED PG27UCWM」
「ROG Swift OLED PG34WCDN」
「ROG Swift OLED PG27UCWM」
「ROG Swift OLED PG34WCDN」

☆ARグラス・ヘッドセット
「ROG XREAL R1 Gaming Glasses」
「ROG Kithara」

☆イヤホン
「ROG Cetra Open Wireless」

☆キーボード
「ROG Falchion Ace 75 HE」

☆PCケース
「ROG Cronox」
「ROG Eurux GR120 ARGB」

世界最大テックイベント「CES 2026」現地レポート

☆☆☆☆「CES 2026」特集サイトはこちらから☆☆☆☆

■関連サイト

カテゴリートップへ

この連載の記事
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン