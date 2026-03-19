25万円で買える18型ゲーミングノートPCなどASUSが「TUF Gaming」2026年モデルを発売





ASUSは入門系のゲーミングノートPC「TUF Gaming」シリーズの2026年モデルを発表した。

新製品はすべて米国国防総省が定める軍事規格のMIL規格(MIL-STD 810H)に準拠したテストをクリアし、高い堅牢性を実現。快適な音声チャットが行えるAIノイズキャンセリング機能を搭載し、故障原因に関係なく修理を受けられる「ASUSのあんしん保証」サービスに対応する。

また、開催中の「ASUS/ROGゲーミングPC新生活応援キャンペーン」対象となり、先着順でバッグやヘッドセットが貰える。

18インチの大画面ノートPC

★TUF Gaming A18

（FA808UP/ FA808UH）

24万9800円～

「TUF Gaming A18」シリーズは、アスペクト比16:10の18型ディスプレイを採用し、堅牢な筐体を持ちながら、最薄部18.9mmのゲーミングノートPC。リフレッシュレートは144Hzに対応し、動きの速いゲームタイトルやコンテンツ制作における描画も遅延なく表示させることが可能だ。また、ディスプレイは180度まで開閉可能で、自由な角度で作業やゲームプレイすることができる。

2モデルあり、CPUはAMDの「Ryzen 7 260」で8コア16スレッド、GPUは上位がGeForce RTX5070で下位がRTX5050を搭載、メインメモリー16GB（DDR5-5600）で最大64GB、SSDは1TB（(PCI Express 4.0 x4）内蔵する。

ディスプレーは18インチで1920×1200ドット、144Hz、ノングレア。インターフェースは有線LAN、HDMI、USB4、USB3.2 Gen2 Type-C(Power Delivery対応)、USB3.2 Gen2 Type-A×2、USB2.0 Type-A、オーディオコンボジャック。

バッテリーは90Wh内蔵で、サイズは399×283×26.7mmで重さは2.6kg。価格は上位が35万9800円で下位が24万9800円で3月27日発売となる。

16型にはインテルCPUモデルも

★TUF Gaming A16

（FA608UMI / FA608UHI / FA608PM）

★TUF Gaming F16

（FX608JPR）

22万9800円～

16型はAMDモデルが4で、Intelモデルが1の構成だ。

一番お安いのはFA608UHIで、CPUがRyzen 7 260にGPUはRTX5050でメモリーが16GB、SSDが1TBで22万9800円。

次が、FA608UMIの2モデルで、CPUは同じRyzen 7 260だが、GPUはRTX5060と上になり、メモリーとSSDが、16GB+512GBと32GB+1TBという違いがあり、29万9800円と35万9800円となる。

この3モデルは、ディスプレーが16インチの1920×1200ドットの144Hzで、インターフェースは有線LAN、HDMI、USB3.2 Gen2 Type-C（Power Delivery対応)、USB3.2 Gen2 Type-A×2、USB2.0 Type-A、オーディオコンボジャック。

AMDモデルの最上位は「Ryzen 9 8940HX」にRTX5060、16GB+512GBで、ディスプレーは165Hzになり、インターフェースは有線LAN、HDMI、USB3.2 Gen2 Type-C×2、USB3.2 Gen2 Type-A×3、オーディオコンボジャックとなる。価格は30万9800円だ。

Intelモデルは「Core i7 14650HX」にRTX5070で16GB+1TB、ディスプレーは165Hzになり、インターフェースは有線LAN、HDMI、Thunderbolt4、USB3.2 Gen2 Type-C、USB3.2 Gen2 Type-A×3、オーディオコンボジャックとなる。価格は45万9800円だ。

サイズは354×269×25.7mmで重さは2.2/2.3kg。発売日は3月27日と4月3日の予定である。

上位モデルはRyzen AIを採用

★TUF Gaming A14

（FA401GM/ FA401UM/ FA401UH/ FA401UH）

26万9800円～

14型は5モデルで、CPUは上位2モデルのFA401GMが「Ryzen AI 9 465」で10コア20スレッドでNPUが50TOPS、GPUはRTX5060で32GB+1TGと16GB+512GB、価格は49万9800円と43万9800円となる。

下位3モデルはCPUが「Ryzen 7 260」で8コア16スレッド、16GB+512GBは共通、GPUがRTX5060のFA401UMモデルが26万9800円、RTX5050のFA401UHにはホワイトモデルもあり33万9800円だ。

ディスプレーは全モデル14インチのTFT液晶で2560×1600ドット、165Hz。インターフェースはHDMI、USB4、USB3.2 Gen2 Type-C、USB3.2 Gen2 Type-A×2、オーディオコンボジャック。

サイズは311×227×19.9mmで重さは1.46kgで、3月27日および4月上旬発売となる。