買って良かった、使って良かった、2025年のマイベストガジェット 第17回
【2025年マイベストガジェット】とにかくラクにPCのデータを移行したい！ AOSデータ「ファイナルパソコン引越し」
2026年01月02日 11時00分更新
アスキー編集者らが選んだ、2025年のマイベストガジェット
週刊アスキーで定期的に開催する、編集者全員参加の超大型特集。今回は各々の編集者が、この1年で買って良かったと感じたアイテムや、読者に勧めたいコンテンツなど、さまざまなものを紹介していく。きっと気に入るものが見つかるはずだ!
ファイナルパソコン引越しWin11対応版
製品名：ファイナルパソコン引越しWin11対応版 専用USBリンクケーブル付き（パッケージ版）
メーカー：AOSデータ
直販価格：7500円
PCの深い知識は不要！誰でも簡単に使えます
会社の「好きなもの購入制度」を利用して手に入れた、最強の時短ツール「ファイナルパソコン引越し Windows11対応版（専用リンクケーブル付）」をご紹介します。購入のきっかけは、社用PCの入れ替えでした。以前のPC（Windows 10から11へ更新済み）がメモリ不足で動作が重くなり、よりハイスペックなWindows 11マシンへ移行することになったのです。
データ移行といえば、クラウドやWi-Fi経由の無料ツールも存在しますが、「転送容量の制限」があったり、「通信の安定性」に不安があったりと、帯に短したすきに長し。そこで、最も確実で簡単そうな「専用ケーブル付き」の本製品を選びました。
実際に使ってみて、その手軽さに衝撃を受けました。やることはシンプル。新旧それぞれのPCにソフトをインストールし、ケーブルで繋いで、画面のボタンを「ポチッ」と1回押すだけ。 細かい設定やフォルダ選択に悩む必要もなく、私の環境では1時間半から2時間ほどで全ての移行が完了。使い方が簡単すぎて、逆に不安になりました（笑）。
PCの知識に自信がない方や、年末の時間を使って手っ取り早く新しいPC環境を整えたい方に、心からオススメしたい一本です。
専用のケーブルが付属
パッケージ版にはUSBリンクケーブルが付属。データを移行する際は、このケーブルをPCに接続して、ボタンを押すだけです。
PC環境もまるごと移行
データ以外にも、インターネットのお気に入りやWindowsの環境まで、まるっと移行してくれるので、本当になにも考えることはありません。
引っ越し方法は4つ
データの引っ越し方法はケーブル以外にも、外付けストレージやネット、LANクロスケーブルを使っても可能です。便利ですね。
ストレージがあれば引っ越せる
多少PCの知識が必要になりますが、壊れたPCでもストレージを取り出せれば、そこからの引っ越しもできるそうです。一度試してみては？
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
