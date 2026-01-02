【2025年マイベストガジェット】とにかくラクにPCのデータを移行したい！ AOSデータ「ファイナルパソコン引越し」

アスキー編集者らが選んだ、2025年のマイベストガジェット

週刊アスキーで定期的に開催する、編集者全員参加の超大型特集。今回は各々の編集者が、この1年で買って良かったと感じたアイテムや、読者に勧めたいコンテンツなど、さまざまなものを紹介していく。きっと気に入るものが見つかるはずだ!

ファイナルパソコン引越しWin11対応版

製品名：ファイナルパソコン引越しWin11対応版 専用USBリンクケーブル付き（パッケージ版）

メーカー：AOSデータ

直販価格：7500円

PCの深い知識は不要！誰でも簡単に使えます

会社の「好きなもの購入制度」を利用して手に入れた、最強の時短ツール「ファイナルパソコン引越し Windows11対応版（専用リンクケーブル付）」をご紹介します。購入のきっかけは、社用PCの入れ替えでした。以前のPC（Windows 10から11へ更新済み）がメモリ不足で動作が重くなり、よりハイスペックなWindows 11マシンへ移行することになったのです。

データ移行といえば、クラウドやWi-Fi経由の無料ツールも存在しますが、「転送容量の制限」があったり、「通信の安定性」に不安があったりと、帯に短したすきに長し。そこで、最も確実で簡単そうな「専用ケーブル付き」の本製品を選びました。

実際に使ってみて、その手軽さに衝撃を受けました。やることはシンプル。新旧それぞれのPCにソフトをインストールし、ケーブルで繋いで、画面のボタンを「ポチッ」と1回押すだけ。 細かい設定やフォルダ選択に悩む必要もなく、私の環境では1時間半から2時間ほどで全ての移行が完了。使い方が簡単すぎて、逆に不安になりました（笑）。

PCの知識に自信がない方や、年末の時間を使って手っ取り早く新しいPC環境を整えたい方に、心からオススメしたい一本です。

専用のケーブルが付属

パッケージ版にはUSBリンクケーブルが付属。データを移行する際は、このケーブルをPCに接続して、ボタンを押すだけです。

PC環境もまるごと移行

データ以外にも、インターネットのお気に入りやWindowsの環境まで、まるっと移行してくれるので、本当になにも考えることはありません。

引っ越し方法は4つ

データの引っ越し方法はケーブル以外にも、外付けストレージやネット、LANクロスケーブルを使っても可能です。便利ですね。

ストレージがあれば引っ越せる

多少PCの知識が必要になりますが、壊れたPCでもストレージを取り出せれば、そこからの引っ越しもできるそうです。一度試してみては？