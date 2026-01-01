買って良かった、使って良かった、2025年のマイベストガジェット 第14回
【2025年マイベストガジェット】ほぼ1万円で全部入り！ 俺の相棒はこれだ！ SOUNDPEATS「Air5 Pro」
2026年01月01日 14時00分更新
アスキー編集者らが選んだ、2025年のマイベストガジェット
週刊アスキーで定期的に開催する、編集者全員参加の超大型特集。今回は各々の編集者が、この1年で買って良かったと感じたアイテムや、読者に勧めたいコンテンツなど、さまざまなものを紹介していく。きっと気に入るものが見つかるはずだ!
ワイヤレスイヤフォン「Air5 Pro」
製品名：Air5 Pro
メーカー：SOUNDPEATS
直販価格：9980円
音も機能も価格以上 毎日のスマホライフが快適に
スマホでゲームや音楽を楽しむために、初めてワイヤレスイヤフォンを購入。選んだのはほぼ1万円で大抵の便利機能を備えた「Air5 Pro」です。10mmドライバーとLDACに対応し、Bluetoothの接続もしっかりと安定しています。専用のアプリを使うことで好みの音域の強さを調整できます。
本製品の魅力は、イヤフォンが耳にどのように装着されているか自動で判断し、イコライザーを自動で調整してくれるアダプティブEQ機能を備えていること。さらに、最大55dBのノイズキャンセリングも搭載しているため、混雑する電車の中でもしっかりと音が聴き取れます。
そのほか、ゲーム好きとしては外せないゲームモードも搭載。機能をONにすることで遅延が軽減され、アクションゲームも少ない違和感でプレイできるようになります。バッテリーはイヤフォン単体で7.5時間の連続再生ができ、ケース込みで最大37時間駆動するとのこと。10分の充電で2時間再生可能と、充電の手間も少ないのが良いですね。
この価格でこれだけの機能が備わっていれば、まったくもって十分ではないでしょうか。私のような初めてのユーザーにこそ、自信を持っておすすめしたい一台です。
片耳4g台の軽快な装着感
軽量で長時間つけていても耳が痛くなりにくい設計。高級すぎないシンプルなデザインは、普段使いとしてちょうど良い感じ。
アプリで自分好みに調整
専用アプリ「PeatsAudio」を使えば音質調整も簡単だ。10mmドライバーのおかげもあって、重低音を楽しめます。
最大37時間で長持ち
バッテリーはケース込みでも結構長い。急速充電も便利でずぼらな自分にもぴったり。電車での通勤で長時間使うので大変助かります。
ゲームモードで遅延も少なく
アプリでモードを切り替えれば、映像と音のズレが軽減される。音ゲーなどもプレイしやすくなり、ゲーマーにはありがたいです。
