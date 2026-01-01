買って良かった、使って良かった、2025年のマイベストガジェット 第13回
【2025年マイベストガジェット】部屋の雰囲気がワンランク上がる加湿器、ZTEEG「XXQ01」
2026年01月01日 12時00分更新
アスキー編集者らが選んだ、2025年のマイベストガジェット
週刊アスキーで定期的に開催する、編集者全員参加の超大型特集。今回は各々の編集者が、この1年で買って良かったと感じたアイテムや、読者に勧めたいコンテンツなど、さまざまなものを紹介していく。きっと気に入るものが見つかるはずだ!
クラゲが飛び出す加湿器「XXQ01」
製品名：XXQ01
メーカー：ZTEEG
実売価格：5180円前後
クラゲが部屋を加湿！見ているだけで楽しい
部屋に置く家電って、便利でもデザインが部屋の雰囲気を崩してしまうことってありませんか？ 「この加湿器だけ生活感があってなんか浮いて見える……」 そんなふうにモヤっとした経験、きっとあなたにもあると思います。さらに、加湿器は置き場所も限られがちです。圧迫感があると感じて使うのをためらったり。極めつけは水の補充の面倒さ。「タンクを外して、持っていって、こぼさないように入れて……」毎日やるのは正直つらい。なかなか続かない。
でも、その3つの悩みを一気に解決できる加湿器があったとしたら？ しかも、香りやライトで癒されて、小型でどこに置いてもかわいい存在になるとしたら？ その答えが、この「クラゲが飛び出す加湿器」なんです。
ライトの中からふわっとクラゲが浮かび上がるデザインは、家電というよりインテリアオブジェ。だから置くだけで映える。さらに、手のひらサイズで軽く、棚でもデスクでも好きな場所に置ける。夜はやわらかい光で癒しの空間に。アロマにも対応しているので、香りをプラスすれば気分がゆるむ「ちいさな海」が完成します。デスクにちょっとした癒しが欲しい人にぴったりの加湿器です。
まるで火山噴火
湿度を上げたいときは噴霧パターンを変えれば、大量のミストを噴出できます。帰宅直後など、乾燥した室内を早く加湿したいときに便利です。
給水は上から注ぐだけ
水を補給するときはフタを開けて水道水を注ぐだけ。タンクを外さず給水できるお手軽さがうれしい。アロマオイルを入れるとより癒されます。
タイマーで自動停止
4時間と8時間のタイマー設定があるため、睡眠中も安心して使用できます。動作音は38dB以下で、仕事中や睡眠中でも静かに加湿できます。
クラゲが踊るごきげんな空間!
サウンド感知モードにすると、クラゲミストは周囲の音楽の変化に合わせて噴霧頻度を変えます。7色の発光色と合わせて室内を演出します。
