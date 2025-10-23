任天堂は10月22日、2023年に発売した「ピクミン４」（Nintendo Switch）の無料アップデートをこの秋配信すると発表した。

本作は、不思議な生き物“ピクミン”や、宇宙犬“オッチン”と未知の惑星を冒険するダンドリアクションゲーム。

アップデートは「やさしく遊べるようになりました」と銘打っており、新種の「デコピクミン」実装や、原生生物の「強さ」変更機能、ピクミンたちと写真撮影できる「さつえいモード」などが追加される。

とくに「強さ」の変更は、「おだやか」にすることで原生生物が襲ってこなくなるやさしい仕様に。「きょうぼう」にすると原生生物の食欲が増すほか、連れ歩けるピクミンの数が最大で60匹になるとのこと。

ユーザーからは「神アプデくるー」「ピクチャーズのアニメ映像が伏線だったとは」「Switch 2エディションの布石だろうか」など、多数のコメントが寄せられていた。「原生生物の復活もよろしく」との要望も。

アップデート日時は後日告知予定。続報に期待しよう。

・任天堂公式ブログ

https://www.nintendo.com/jp/topics/article/a6b54e5b-1ac0-4e87-8d1e-32dbad1b696c

【ゲーム情報】

タイトル：ピクミン４

ジャンル：ダンドリアクション

販売：任天堂

プラットフォーム：Nintendo Switch

発売日：発売中（2023年7月21日）

価格：6578円（パッケージ版）／6500円（ダウンロード版）

プレイ人数：1人～2人

CERO：A（全年齢対象）