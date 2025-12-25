“ジョジョ”荒木飛呂彦描き下ろし「ヱビスビール」限定缶がAmazonタイムセールで25％オフ！

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

「ヱビス 荒木飛呂彦 描き下ろしデザイン缶 [ビール 500ml×12本 贈答袋付]」がAmazonタイムセールに登場！

ヱビスビール500ml缶が12本入った贈答袋付きのセット商品「ヱビス 荒木飛呂彦 描き下ろしデザイン缶 [ビール 500ml×12本 贈答袋付]」がAmazonタイムセールに登場しています。

現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格4,305円から25％オフとなり、税込3,229円で販売されています。1本あたりの価格は約269円です。

「ヱビス 荒木飛呂彦 描き下ろしデザイン缶」の特徴

Amazon商品ページより

漫画家・荒木飛呂彦氏による描き下ろしデザイン缶の第2弾です。ヱビスビール美人画ポスターを現代的にアップデートし、130年以上続くヱビスブランドの伝統と、現在も進化を続ける世界観を表現したデザインとされています。

アルコール度数は5％で、缶と同様に描き下ろしデザインを使用した贈答袋が付属しています。

まとめ：12本セットを25％オフで購入するチャンス！

荒木飛呂彦氏の描き下ろしデザインが楽しめるヱビスビールの特別缶が、現在開催中のAmazonタイムセールで割引価格となっています。

贈答袋付きなので、年末年始の贈り物にもぴったりの内容です。期間限定のAmazonタイムセールを活用して購入しては？

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。