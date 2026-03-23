Amazonセール情報大紹介！ 第1484回
“当てるだけ”の本格ボディケア。約265gの軽量設計で扱いやすい、SIXPADの「Power Gun Slim」が20％オフ
2026年03月23日 17時00分更新
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【Amazonタイムセール】SIXPAD「Power Gun Slim」をチェック！
MTGのボディケアブランドSIXPADの「Power Gun Slim（パワーガンスリム）」が、Amazonタイムセール対象。参考価格11,000円のところ、20%オフの8,800円で販売中。
本体重量は約265gと軽量で、スリムな形状により扱いやすい設計。肩や腕、脚など気になる部位のケアに取り入れやすく、日々のボディケア習慣に向いたモデル。
SIXPAD「Power Gun Slim」の魅力
押し当てるだけで振動を自動調整するオートモード
シリーズで初めてオートモードを搭載。身体に押し当てる強さに応じて振動数が変化するため、操作に迷いにくく直感的に使える設計。
約265gの軽量スリム設計
コンパクトで持ちやすく、長時間の使用でも扱いやすいサイズ感。太ももや背中などの広い部位から、腕や足など細かな部位までケアしやすい設計。
4種類のアタッチメントが付属
球形・平形・U字形・円柱形の専用ヘッドが付属し、部位に応じた使い分けが可能。日常のボディケア用途に取り入れやすい構成となっている。
※価格は在庫状況などによって異なる場合があります。
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