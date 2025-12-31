【2025年マイベストガジェット】布団乾燥機で毎日快眠しちゃおう！ cado「ふとん乾燥機 FOEHN 001」

アスキー編集者らが選んだ、2025年のマイベストガジェット

週刊アスキーで定期的に開催する、編集者全員参加の超大型特集。今回は各々の編集者が、この1年で買って良かったと感じたアイテムや、読者に勧めたいコンテンツなど、さまざまなものを紹介していく。きっと気に入るものが見つかるはずだ!

ふとん乾燥機 FOEHN 001

製品名：ふとん乾燥機 FOEHN 001

メーカー：cado

実売価格：1万9800円前後（当時）

暖かくて清潔なベッドを超お手軽に提供

最近、友達と話している中で、ふと「布団っていつ干した？」という話題になり、私自身がベッド派でマットレスをなかなか干せないことに気づき、衛生面が急に気になり始めました。でも、ふとん乾燥機といえば「でかくて、いかにもザ・家電」というイメージがあり、正直なところ、なかなか購入に踏み切るワクワク感が持てませんでした。そんな中で私が出会ったのが、このふとん乾燥機です。

サイズはもう30cmぐらいしかなくて、収納場所に困りません。使わない時間の方が長い家電なのに、スペースを取らないのが本当にうれしい！ 寝る前にサッと出して、ガーッと乾燥させてしまえば、毎日衛生的な環境で眠れるので、「コスパがめちゃめちゃ良い」と感じました。

特に冬場は、寝る前10分だけ入れておくだけで布団がポカポカになります。以前は寝付くまでに1時間くらいかかっていたのに、今では布団に入って５分で寝ちゃうくらい快眠できていて、本当に買ってよかった家電です。しかも、約1年間ほぼ毎日使っているのに、吸気口を開けてもホコリがほとんど溜まっていなかったので、メンテナンスも本当に楽ちんでした。後期モデル買い替えやプレゼント用の購入も検討中です！

かさばらないのが◎

ふとん乾燥機といえば結構大きな家電、というイメージがあったのですが、全然そんなことはありませんでした。スティック型で軽々持てます。

手軽にほかほかの布団が

使い方は超シンプル。スイッチを入れてから布団に入れて、10分待つだけ。これだけで、ほっかほか＆クリーンな布団で眠れます。

オゾンでニオイともおさらば

このふとん乾燥機は「オゾン消臭運転」も可能です。汗や皮脂などによる臭気をかなり軽減できるようです。もちろんダニ対策にも良いですよ！

メンテナンスも簡単

メンテナンスは本体下部のキャップを外してホコリを取り除くだけです。ちなみに1年間使っても、ホコリは全然溜まってませんでした。