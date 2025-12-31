【2025年マイベストガジェット】コンパクトなのに機能満載な夢のキーボード、コルセア「VANGUARD 96」

買って良かった、使って良かった、2025年のマイベストガジェット 第6回
リニアスイッチキーボード「VANGUARD 96」
製品名：VANGUARD 96
メーカー：CORSAIR
実売価格：2万5000円前後
テンキーは必須だけど、デカいのには飽きたんだ！
個人的に一番面白かった、という観点で推したいのがコルセアの96％キーボード「VANGUARD 96」。その最大の特徴は、ほぼテンキーレスと同サイズなのに、ちゃんとあるんです、テンキーが。「デスクは広く使いたいけどゲームにも仕事にもテンキーは必須」という人は自分だけじゃないはず！
その上で、このキーボードがさらに面白いのは、特徴的すぎる機能が満載な点。個人的には特にキーボード上にカスタマイズ可能な液晶画面搭載をまずは推したいです。見た目だけでロマンありすぎません？ もちろんゲーミングキーボードとしての機能もほぼフルスペックで、超高速ポーリングレート、SOCD（Simultaneous Opposing Cardinal Directions）などの主要ポイントはバッチリ押さえてくれています。
そのほかにもコルセアならでは「エルガト バーチャルストリームデック」統合対応や、側面の専用のプログラムキーが6つも用意されるなども含め、「世のキーボードの機能を全部詰め込んでみた」感がすごくて所有満足度が激高で満たされました。
ちなみに自分はあえてリニアスイッチのモデルを選んだのですが、ラピッドトリガー対応の上位モデルもあるので、完全無欠が欲しい人にはそちらもオススメですよ！
キーボードなのに液晶付き!
本体右上に表示カスタマイズ可能な液晶ディスプレーを搭載。なので推しのアイドルやVTuber、アニメキャラクターなども表示可能。
打鍵感のいいリニアスイッチ
キースイッチにはコルセア独自のリニアスイッチ「MLX MLX Plasma」を搭載。ゲームにもデスクワークにも使い勝手が良い性能となっている。
ほぼテンキーレスと同サイズ
テンキー搭載なのに、同社の70％キーボードと比べてもそこまで差を感じない圧倒的なコンパクトさ。マウスの可動域確保もバッチリだ！
高品質なパームレストも付属
地味にうれしいのがマグネットによる着脱式のクッションパームレストが付属している点。質感も良く長時間使用時の負荷を軽減してくれる。
