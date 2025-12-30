【2025年マイベストガジェット】今年最もテンション上がったノートPCはこれだ！「Surface Pro 12インチ」

アスキー編集者らが選んだ、2025年のマイベストガジェット

週刊アスキーで定期的に開催する、編集者全員参加の超大型特集。今回は各々の編集者が、この1年で買って良かったと感じたアイテムや、読者に勧めたいコンテンツなど、さまざまなものを紹介していく。きっと気に入るものが見つかるはずだ!

Surface Pro 12インチ

製品名：Surface Pro 12インチ

メーカー：マイクロソフト

直販価格：13万680円～

持ち歩きたいノートPC個人的No.1

皆さんが、ノートPCに求めるものは何ですか？ 私の場合、優先したいのは軽さとバッテリー駆動時間。そして、カバンからさっと本体を取り出して作業に入る際、周りの人にちょっと良いもの使っているなと思ってもらえるような、さりげないかっこよさや質感の良さが欲しいと考えています。

個人的にそれが全部当てはまったのがSurface Pro 12インチでした！ 本製品、約7.8mmという薄さに加え、ファンレス仕様のためスリットもなく、シンプルで洗練されたフォルムが美しいです。加えて、この12インチでワンチャン小さなバッグにも放り込めるサイズ感。

取り外しが可能な別売りキーボードケースも出来が良く、ガチャガチャという打ち心地よりかはカタカタと打ち込める打鍵感とタッチパッドの感度も抜群に良いため、まったくストレスがありません。

CPUはSNapdragon X Plusを採用し、パフォーマンスがぐっと引き上げられましたし、実際、ウェブブラウジング、Office系作業、動画視聴など、日常的な使い方なら全くストレスを感じないレベルでした。

ぜひノートPC買い替えたいと思っている人は検討してみてください！

キーボードケースが良い!

キーボードケースタイプなのに打鍵感良好! しかも、なかなかの薄さです。タッチパッドも非常に感度がよくストレスなしで使えます。

モバイル性最高

薄さ約7.8mmと携帯性がかなり良いので、デザインも相まって、どこにでも持ち運びたくなるガジェットになっています。

分離できるのも使いやすい

タブレットで使えるのもSurfaceProの特徴。シーンによって使い方を変えられるのが良いですね。プライベートの動画視聴も捗ります。

ペンのホルダーもしっかり

Surfaceスリムペンは磁気でSurface Proの背面に直接取り付けて保持し、充電できます。いちいちケーブルを用いないのがラクですね。