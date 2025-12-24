全長20cm超！昨年10万尾以上売れた「ジャンボえび天」が今年も！年越しそばのお供に

関東信越に展開する鮮魚専門店「角上魚類」では、12月23日より、年末の食卓に向けた特別商品として「ジャンボえび天ぷら」を一部店舗を除く各店で販売します。1尾400円。

全長20cmを超える「ジャンボえび天ぷら」

角上魚類のジャンボえび天ぷらは、全長20cmを超えるサイズが特徴です。2024年の大晦日には、1日で10万6000尾以上を売り上げました。今年も登場です。



「ジャンボえび天ぷら」に使用するえびは、肉厚で弾力感のある身質のブラックタイガーで、一般的な流通サイズの中でも上位にあたる大サイズを選定しています。

えびは殻むきや背ワタの処理、筋切りなどの下処理を店内で1尾ずつ行い、角上魚類オリジナルの天ぷら粉を使用して揚げています。冷めても衣の食感が保たれるよう工夫されている点も特徴です。



そば丼からはみ出すほどのサイズ感で、年越しそばに合わせやすい惣菜として展開されます。

販売期間は12月31日までで、販売時間は各店舗の営業時間に準じます。販売店舗は角上魚類19店舗で、店舗により取り扱い状況が異なります。

■販売店舗：角上魚類 19店舗

小平店、日野店、赤羽店、川口店、所沢店、大宮店、越谷店、草加店、川越店、

ホームズさいたま中央店、相模原店、つきみ野店、流山店、シャポー船橋店、高崎店、

前橋店、長野店、諏訪店、長岡店

※赤羽店、長野店、諏訪店、長岡店は12月26日からの販売

年越しそばの主役級!?

年越しそばにのせると、そばが見えなくなるほどの大きなえび天ぷらってスゴイですね。昨年年の大晦日に10万6000尾以上を売り上げたというのも納得です。

年越しそばのお供や、年末のごちそうに、特別なえび天を取り入れては？

※価格は税込み表記です。