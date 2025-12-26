中とろ、ズワイ蟹など40貫の「デラックス盛」が登場！6日間限定の贅沢盛り

小僧寿しでは12月26日から31日の期間限定で「贅沢寿司おさめ」キャンペーンを開催する。

お一人から楽しめる！

「贅沢寿司おさめ」キャンペーン

テイクアウト寿司専門店の小僧寿しでは、レギュラー商品とあわせて様々なキャンペーン商品を展開しているが、今回が2025年最後のキャンペーン。

「贅沢寿司おさめ」では、“豪華ネタ”や“人気ネタ”を盛り込んだ「デラックス盛」を始めとした盛り合わせ商品を販売する。

▲「デラックス盛」（4741円）

本まぐろ中とろ、本ずわいがに爪下、ぶり、数の子などの豪華ネタと人気ネタを多彩に盛り込んだ40貫の大皿商品。

▲豪華ネタいろいろ「贅沢ごちそう盛」（1598円）

歳末にふさわしい豪華なネタをいろいろ盛り合わせた12貫。

▲本鮪中とろ入り「贅沢まぐろ盛」（1296円）

「本鮪中とろ」入り。まぐろ・ねぎまぐろを贅沢に盛り込んだ、まぐろ好き必食の一品。

▲本ずわいがに入り「贅沢かに盛」（1296円）

本ずわいがに爪下、かに軍艦、かにみそマヨ軍艦など、かにの旨みを存分に楽しめる贅沢な一人前商品。

▲寿司おさめ「サーモン盛」（950円）

ほどよい脂のりで大人気のサーモンなど、定番ネタをお買い得価格で用意。

▲寿司おさめ「えび盛」（950円）

子どもから大人まで楽しめる定番人気のえびを中心に、満足感たっぷりの一人前。

▲寿司おさめ「えんがわ盛」（950円）

コリッとした食感と旨みが魅力のえんがわを味わえる一人前。

今年の寿司おさめに！

1年の締めくくりにふさわしい、贅沢ネタ入りの商品がバラエティ豊かに登場。販売は26日から31日までの6日間限定。今年の寿司おさめにいかがだろうか。

（※文中の価格はすべて税込）