松屋で「サイドメニュー無料券」を配布スタート！ ポテサラ、半熟卵など4品が選べる

牛めしの松屋は12月25日10時より、年末年始の特別企画として「選べる4種のサイドメニュー無料サービス券」の配布を全国の店舗で開始します。

店内飲食またはテイクアウト（弁当を含む）を注文した人を対象に、「選べる4種のサイドメニュー無料サービス券」をプレゼントます。配布期間は2026年1月4日頃までを予定しており、各店舗の在庫がなくなり次第終了します。

サービス券では、ポテトサラダ、生玉子、半熟玉子に加え、持ち帰り限定のみそ汁の中から1品を無料で選ぶことができます。持ち帰り限定のみそ汁無料券は、今回のキャンペーンが初登場となります。

サービス券はメインメニュー1品の注文につき1枚利用でき、利用期限は1月31日までとなっています。

■「選べる4種のサイドメニュー無料サービス券」対象商品

以下4種類のサイドメニューが無料で選べます。

・ポテトサラダ

・生玉子

・半熟玉子

・【テイクアウト限定】みそ汁

■サービス券について

・配布期間：12月25日～2026年1月4日頃まで（予定）

※各店舗のサービス券在庫がなくなり次第、配布終了

・利用期限：2026年1月31日まで

・利用方法：メインメニュー1品注文につきサービス券を1枚利用可能

・対象店舗：全国の松屋

※一部店舗を除く

外食も持ち帰りも対象！

年末年始の慌ただしい時期に、いつもの食事にサイドメニューを1品プラスできるのはうれしい取り組みです。店内飲食でも持ち帰りでも使える点は便利ですね。

※価格は税込み表記です。