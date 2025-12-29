かわいい！ セブンで干支「うま」のナゲット登場。揚げ物クーポンくじ付き！

セブン‐イレブンは2026年1月1日より、2026年の干支「午」にちなんだ数量限定商品「ウマなげ（こくウマバター味）5個入り」を全国の店舗で順次発売します。

干支「午」をモチーフ！セブンイレブンで1月1日から

新年の元日からスタートする限定ホットスナック。

▲ウマなげ（こくウマバター味）5個入り 259円

2026年の干支「午」をモチーフにした馬の形のナゲットです。芳醇な香りとコクのあるバター風味を特徴とし、後を引く味わいが特徴といいます。

見た目は干支の「午」をモチーフにしており、馬の形に成形されています。馬は、古くから「勝負運」や「出世運」を高める動物とされてきたそう。「ウマなげ（こくウマバター味）」は、そんな縁起の良い「午」にちなんだ商品として、数量限定で登場します。

また、対象商品を購入した人には、レジ横の揚げ物に使える「値引きクーポンくじ」を配布します。

クーポンは1等200円引き、2等100円引き、3等50円引きのいずれかが当たり、2026年1月1日～1月31日の期間に利用できます。クーポンはなくなり次第終了します。

正月はナゲットで運試し！

2026年の干支「午」にちなんだ馬の形のナゲットは、見た目も可愛らしく、SNS映えも狙えそう！

「値引きクーポンくじ」もついており、新年の運試しも楽しめます。こちらは年明けからの販売となっています。

※価格は税込み表記です。