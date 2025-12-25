「本ずわい蟹」「生帆立」の寿司が食べ放題！ 年末年始限定“上にぎり寿司”もタベホで楽しめる

ニラックスが運営する「グランブッフェ」「ブッフェ ザ フォレスト」など“ニラックスブッフェ”を提供する対象店舗では、12月25日より「極 上にぎり寿司コース」を提供します。

生帆立や本ずわい蟹も食べ放題！

ニラックスブッフェ「極 上にぎり寿司コース」

ニラックスブッフェでは、サラダやデリ、店内仕込みのから揚げ、うどんやラーメンなどの麺類、クレープなどをブッフェ形式の食べ放題で提供しています。



「極 上にぎり寿司コース」では、年末年始の期間限定企画として、生帆立や生海老、本ずわい蟹などの上にぎり寿司がラインナップされます。



通常のブッフェ料理とドリンクバーに加え、飲茶やにぎり寿司、そしてコース限定の上にぎり寿司がオーダー形式で食べ放題できます。利用時間は無制限。

濃厚な甘みを味わえるという「生帆立」や「生海老」、ホロリとした食感での「本ずわい蟹」、上質な脂の旨味とシャリが相性抜群という「トロサーモン」、ぷちぷちとした食感の「いくら」などが食べ放題で楽しめます（いくらはディナータイム限定）。

提供メニューや料金は店舗ごとに異なり、詳細は各店の案内に準じます。

■期間限定「極 上にぎり寿司コース」概要

期間：12月25日～2026年1月28日

コース内容：

・ブッフェ料理

・ドリンクバー

・オーダーメニュー：飲茶各種・にぎり寿司・上にぎり寿司（4種類）※ディナーは5種類

※いくらはディナー限定

※オーダーメニューの詳細、料金は各店異なります

実施店舗：

・グランブッフェ イオンモール盛岡南

・グランブッフェ イオンモール名取

・グランブッフェ イオンモール秋田

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原

・ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンレイクタウン越谷

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと TOKYO-BAY

・グランブッフェ イオンモール千葉ニュータウン

・ザ ブッフェ ニューマーケット ららぽーと柏の葉

・ザ ブッフェダイナー ららぽーと立川立飛

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモールむさし村山

※2026年1月14日にて提供終了

・グランブッフェ ららぽーと 豊洲

・ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク

・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと海老名

・グランブッフェ アリオ橋本

・ブッフェ エクスブルー ららぽーと横浜

・ブッフェレストラン フェスタガーデン 横浜ワールドポーターズ

※12月26日からの提供

・ザ ブッフェ ニューマーケット 京急上大岡

・エクスブルー ザ ブッフェ ラゾーナ川崎プラザ

・ザ ブッフェニューマーケット イオンモール新潟亀田インター

・グランブッフェ イオンモール高岡

・THE BUFFET（ザ ブッフェ） 富山大和

・ブッフェレストラン ザ ダイニング 香林坊大和

・ブッフェスタイル アソート イオンモール各務原インター

・エクスブルー ザ ブッフェ ららぽーと愛知東郷

・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熱田

・グランブッフェ イオンモール東浦

・ナチュラルブッフェ てとてファーム mozoワンダーシティ

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと名古屋みなとアクルス

・ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地

・ブッフェ フォールームス あべのキューズモール

・ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳

・ザ ブッフェ ダイナー イオンモール神戸北

・グランブッフェ イオンモール伊丹

・ザ ブッフェ ガーデン 阪急西宮ガーデンズ

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール広島府中

・グランブッフェ イオンモール筑紫野

・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熊本

・グランブッフェ イオンモール鹿児島

年末年始に食べたい豪華な内容！

通常のブッフェに加えて、生帆立や本ずわい蟹など、豪華食材の上にぎり寿司が用意されているため、年末年始の集まりや外食に、特別感のあるブッフェを楽しめそうです。ドリンクバー付きで時間無制限なのもうれしいですね。利用料金は店舗で異なるので、お近くの店舗の情報をチェックしてみましょう！

※価格は税込み表記です。