世界82億人中11人だけが味わえる、丸の内「YAUMAY」の点心と世界三大蒸留酒「茅台酒」一夜限りのコラボ

世界三大蒸留酒のひとつとして知られる「茅台酒」。丸の内の人気中華レストラン「YAUMAY」では、「茅台酒」との一夜限りのコラボレーションディナーイベントを実施。なんと11名限定のとっても希少なイベントです。

一夜限りの特別コラボレーションディナー

中華レストラン「YAUMAY」では、中国を代表する蒸留酒「茅台酒（Moutai）」との一夜限りのコラボレーションディナーイベントを、2026年1月14日（水）に開催します。

世界三大蒸留酒のひとつとして知られる茅台酒は、複雑かつ芳醇な香りが最大の魅力。本イベントでは、その唯一無二の香りにインスピレーションを受け、人々を魅了してやまない「薔薇の香り」 を掛け合わせた、YAUMAYならではの世界観を表現します。

当日は、YAUMAYの3本柱である【ワイン】【カクテル】【中国茶】をテーマに、茅台酒を使用した 特製「茅台薔薇カクテル」3種 を食中に提供。さらに、茅台酒本来の飲み方であるストレートも、専用グラスで堪能しながら、YAUMAYでしか体験できない革新的な楽しみ方を提案します。

料理は、茅台酒の魅力を最大限に引き出すために、この日限りで考案する特別メインディッシュ と、YAUMAY不動の人気を誇る点心を中心としたフルコースとなっています。

コラボレーションディナー

開催日：2026年1月14日（水）

時間：20:00～22:15

定員：11名様限定（カウンター席）

料金：18,000円（税込）※サービス料別

会場：YAUMAY （東京都千代田区丸の内3-2-3 二重橋スクエアビル2階）

予約サイト：https://www.tablecheck.com/ja/shops/yaumay/reserve