丸の内仲通りのイルミネーションが満喫できる超穴場発見！人混み知らずで見放題

みなさん、知ってましたか！？ 毎年美しいイルミネーションで人気の丸の内ですが、例年行われている仲通り「Marunouchi Street Park 2025」のクリスマスマーケットに加えて、12月5日から北側のブロックでもイルミネーションの下でのイベント「Marunouchi Street Terrace 2025」が行われているんです！！

これはさらにイルミネーション散歩が楽しくなりそう、ということでさっそく行ってきました！

丸の内のイルミネーションを一人占めできそう

初日の18時頃行ってみると、広々とした仲通りですが南側より道路幅が広いこともあり、自分のペースでゆっくりイルミネーションを楽しめるところが魅力です。大人の落ち着いた雰囲気を醸し出しており、行幸通りを挟んだだけでこんなに雰囲気が変わるんですね。

テラスでは生演奏などのイベントが行われます。この日はダーツ体験イベントが行われるということで行ってみると、ダーツカーが出店していました。無料で3本×2回、計6本投げられるとのことで私もチャレンジ。過去に10回くらいはやったことがあるので、その（しょぼい）腕前を見せてやりますよ！

私がやったことがあるのは、持ち点をゼロにする「ゼロワン」というスタンダードなルール。今回は単純にダーツを3本ずつ2回投げてその合計点が高ければよし、というルールです。

スタッフの方によると、大人は60点以上でステッカーが、120点以上でマイダーツセットがもらえるとのこと。私もマイダーツが欲しかったのですが、そんなことを言うのも憚られる点数でがっかりの極み。

かなりダーツをやり込んでいる方も参加しているとのことでしたが、私の前もあともダーツ初心者らしき方たちがチャレンジしていました。「無料ならちょっとやってみたい」という方が多く、若い方から年配の方まで参加者はさまざま。ダーツの入口としてもとても良いですね。

ダーツで遊んだあとは、テラス入口のキッチンカーでドリンクをいただくことにしました。こちらのキッチンカーは普段丸の内仲通りなどでセネガル料理を出しているのだそうですが、今回はコーヒーをメインにドリンク類を提供しています。私はチャイ気分だったのでチャイをオーダー。

チャイはめちゃくちゃスパイスが効いていて、口の中がカッカするほど。このスパイシーさはすごい！と感動しながらいただきました。スパイス好きはぜひ！

この記事の掲載時点では残念ながらダーツイベントは終わってしまいましたが、今後テラスもいろいろな出店やイベントが行われるかもしれませんので、こんなにゆっくりイルミネーションが楽しめる穴場なのは今だけかも？ みなさんもぜひ行ってみてください。

Marunouchi Street Terrace 2025

開催期間：2025年12月5日(金)〜2025年12月25日(木)

開催場所：丸の内仲通り＜丸の内永楽ビル・三菱UFJ信託銀行本店ビル前＞