【朗報】丸の内にあるスペイン王室御用達ブランドのソフトクリームが350円値下げ！

いろいろなものが値上げする今の時代…。ですが、「カカオサンパカ」のソフトクリームシリーズ「ジャラッツ」はリニューアルし、最大350円安くなったんです！

こだわりのカカオソフトクリームが、上質かつ身近な価格に

「カカオサンパカ」で長年好評のフトクリームシリーズ「ジャラッツ」がリニューアル。より高品質なこだわりのスペイン製カカオパウダーを使用し、お求めやすい価格で提供します。従来850円の商品を500円〜650円の価格帯へ刷新。今回のリニューアルでは、ベースのソフトミックスとの相性を追求し、ほんのりメープルの風味を楽しめるコーンへの変更も行われます。

ジャラッツ ディアゴナル

価格：￥550（税込）

厳選した香り高いカカオパウダーを使用。カカオの風味が豊かで、濃厚でありながらすっきりとした後味が特徴のカカオソフトクリーム。

ジャラッツ ディアゴナル カカオニブ

価格：￥650（税込）

香ばしいカカオニブをトッピングし、味わいと食感の両方でカカオの魅力を楽しめる一品。

ジャラッツ ディアゴナル ブランコ

価格：￥500（税込）

上質なカカオ分31％のホワイトチョコレートを使用し、リキュールの「ベイリーズ」を隠し味に使用した、甘くてキレのある大人のデザート。

※お酒を使用しています。

カカオサンパカ 丸の内本店

住所：東京都千代田区丸の内2-6-1 丸の内ブリックスクエア1F

TEL：03-3283-2238

営業時間：11:00～20:00