【朗報】丸の内にあるスペイン王室御用達ブランドのソフトクリームが350円値下げ！
いろいろなものが値上げする今の時代…。ですが、「カカオサンパカ」のソフトクリームシリーズ「ジャラッツ」はリニューアルし、最大350円安くなったんです！
こだわりのカカオソフトクリームが、上質かつ身近な価格に
「カカオサンパカ」で長年好評のフトクリームシリーズ「ジャラッツ」がリニューアル。より高品質なこだわりのスペイン製カカオパウダーを使用し、お求めやすい価格で提供します。従来850円の商品を500円〜650円の価格帯へ刷新。今回のリニューアルでは、ベースのソフトミックスとの相性を追求し、ほんのりメープルの風味を楽しめるコーンへの変更も行われます。
ジャラッツ ディアゴナル
価格：￥550（税込）
厳選した香り高いカカオパウダーを使用。カカオの風味が豊かで、濃厚でありながらすっきりとした後味が特徴のカカオソフトクリーム。
ジャラッツ ディアゴナル カカオニブ
価格：￥650（税込）
香ばしいカカオニブをトッピングし、味わいと食感の両方でカカオの魅力を楽しめる一品。
ジャラッツ ディアゴナル ブランコ
価格：￥500（税込）
上質なカカオ分31％のホワイトチョコレートを使用し、リキュールの「ベイリーズ」を隠し味に使用した、甘くてキレのある大人のデザート。
※お酒を使用しています。
カカオサンパカ 丸の内本店
住所：東京都千代田区丸の内2-6-1 丸の内ブリックスクエア1F
TEL：03-3283-2238
営業時間：11:00～20:00
文 / オシミリン（LoveWalker編集部）
大阪生まれ。
趣味は読書と写真を撮ること、おいしいものを食べておいしいお酒を飲むこと。