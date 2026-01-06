アトラスは1月6日、「ペルソナ」シリーズが今年、30周年を迎えることを記念し、30周年期間中にはさまざまなお楽しみ企画を実施すると発表。そのスタートとして、記念特設サイトをプレオープンした。

さらに、グッズやイベントを紹介する情報番組「ペルソナ30thグッズ＆イベント情報局」を配信することも明らかに。配信日時は、1月8日17時より。

■副島成記 描き下ろし！ 歴代主人公が勢ぞろい「30周年記念キービジュアル」公開

特設サイトでは、アトラスのデザイナーである副島成記氏による描き下ろし「30周年記念キービジュアル」を公開している。シリーズの歴代主人公たちが一堂に会した、ファン必見の豪華イラストだ。

ぜひ特設サイトにアクセスして、チェックしてみよう。また、ブックマークも忘れずに。

▼『ペルソナ』シリーズ30周年記念特設サイト

https://p-ch.jp/p30th/

■「ペルソナ30thグッズ＆イベント情報局」第1回

2026年は「ペルソナ」シリーズ30周年。MCに松澤ネキさん、ゲストに小清水亜美さんを迎え、30周年を記念したグッズやイベントの情報をたっぷり紹介する特別番組を配信決定。YouTubeの視聴ページでリマインダーを設定の上、ぜひ視聴しよう。

【番組概要】

放送日時：2026年1月8日17時

MC：松澤ネキさん

ゲスト：小清水亜美さん

視聴はこちら：https://www.youtube.com/watch?v=O3_WST1aV6s