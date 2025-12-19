「麒麟特製 レモンサワー」24本セットがAmazonタイムセールで14％オフ！

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

「麒麟特製 レモンサワー 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！

‎キリンビールの「麒麟特製 レモンサワー 350ml×24本」が、Amazonタイムセールの対象商品として販売されています。

過去価格3,488円から14％オフとなり、現在は2,998円で購入できます。24本セットのため、1本あたりの価格は約125円です。

「麒麟特製 レモンサワー」の特徴

Amazon商品ページより

「麒麟特製 レモンサワー」は、複数のレモン果汁とお酒を丁寧に調和させることで、レモンの酸味、苦み、甘みが重なり合という商品です。

柑橘類を12時間以上煮込んだ「うまみエキス」を使用している点も特徴で、奥行きのあるレモン感と、澄んだ酸味、果皮由来のほろ苦さが表現されているといいます。アルコール度数は9％、果汁は2.5％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

ケース販売の「麒麟特製 レモンサワー 350ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで割引価格となっています。

1本あたり約125円という、日常的に飲む人にとって検討しやすい価格設定です。この機会に、Amazonタイムセールを活用してまとめて購入しては？

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。