アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第55回
「麒麟特製 レモンサワー」24本セットがAmazonタイムセールで14％オフ！
2025年12月19日 19時30分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「麒麟特製 レモンサワー 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！
キリンビールの「麒麟特製 レモンサワー 350ml×24本」が、Amazonタイムセールの対象商品として販売されています。
過去価格3,488円から14％オフとなり、現在は2,998円で購入できます。24本セットのため、1本あたりの価格は約125円です。
「麒麟特製 レモンサワー」の特徴
Amazon商品ページより
「麒麟特製 レモンサワー」は、複数のレモン果汁とお酒を丁寧に調和させることで、レモンの酸味、苦み、甘みが重なり合という商品です。
柑橘類を12時間以上煮込んだ「うまみエキス」を使用している点も特徴で、奥行きのあるレモン感と、澄んだ酸味、果皮由来のほろ苦さが表現されているといいます。アルコール度数は9％、果汁は2.5％です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
ケース販売の「麒麟特製 レモンサワー 350ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで割引価格となっています。
1本あたり約125円という、日常的に飲む人にとって検討しやすい価格設定です。この機会に、Amazonタイムセールを活用してまとめて購入しては？
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
