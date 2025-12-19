新LR武将「黄月英」・「白起」が登場！
『三國志 覇道』にて新長期イベント「集材建陣」を開幕！12月アップデートを実施
コーエーテクモゲームスは12月18日、iOS／Android／PC（Steam／Google Play Games）にてサービス中のMMO戦略シミュレーションゲーム『三國志 覇道』について、12月アップデートを実施。以下では、その内容の一部を紹介しよう。
■12月アップデート 概要
●新長期イベント「集材建陣」
12月18日より、新長期イベント「集材建陣」が開催中。
●イベント「集材建陣」概要
●イベント「集材建陣」ルールについて
●イベント「集材建陣」建材収集について
●イベント「集材建陣」戦陣について
●イベント「集材建陣」第一期 報酬について
●イベント「集材建陣」その他ルールについて
●新LR武将「黄月英」（こうげつえい）と「白起」（はくき）が登場
新たなLR武将「黄月英」と「白起」が「極求賢令」に登場。
LR「黄月英」は、兵器速度と兵器の攻撃威力を高める新有利変化「操賢」を付与可能で、兵器が健在なら強化される戦法・技能を持つ知力系の歩兵武将。
LR「白起」は、火力を高める有利変化「豪昇」や「有利激攻」を付与しつつ、「能力強化効果を2倍にして攻撃する」戦法攻撃で非常に高い対物火力を誇る物理系の歩兵武将だ。
敵部隊の注意を惹くことができる不利変化「挑発」を付与可能で、敵部隊に能力弱化「命中低下」を付与したり、受けるダメージを一定確率で無効化したりすることで長期的に敵を妨害できる歩兵武将LR「左慈」がシーズン武将として登場。
●求賢令改修について
●研究について
【ゲーム情報】
タイトル：三國志 覇道
ジャンル：MMO戦略シミュレーションゲーム
配信：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：
・PC（Steam）：Windows 10、Windows 11（64bit）
・PC（Google Play Games）：詳細はこちらを参照
・iPhone 6s、iPad mini 4 以後のモデル（iOS15.0以上）
・Android5.1 以上、メモリ（RAM）2GB以上の端末
※ 一部機種を除く
※ 一部端末に関しては、対応OSバージョン以上でも動作しない場合があります
※ 一部端末に関しては、エフェクトなどが正常に表示されないことがあります
配信日：配信中（2020年9月15日サービス開始）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
©2020-2025 コーエーテクモゲームス All rights reserved.
※記載されているすべての商標は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。