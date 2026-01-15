新LR武将「周倉」と「諸葛恪」が登場
『三國志 覇道』にて長期イベント「集材建陣」第二期開幕！1月アップデートを実施
コーエーテクモゲームスは1月15日、iOS／Android／PC（Steam／Google Play Games）で配信中のMMO戦略シミュレーションゲーム『三國志 覇道』について、1月アップデートを実施。以下では、その内容の一部を紹介しよう。
■1月アップデート 概要
●イベント「集材建陣」第二期
●イベント「集材建陣」第二期 戦陣について
●イベント「集材建陣」第二期 号令
●イベント「集材建陣」第二期 報酬
●イベント「集材建陣」第二期 その他
●新LR武将「周倉」（しゅうそう）と「諸葛恪」（しょかつかく）が登場
新たなLR武将「周倉」と「諸葛恪」が「極求賢令」に登場。
「LR周倉」は、戦法で「強化促進」「瞬影」「駿撃」といった強力な有利変化を付与し自部隊を強化。また、部隊内に関羽／関銀屏／関平／関興／関索がいる際に強力な効果を複数発揮する歩兵武将。
「LR諸葛恪」は、新不利変化「歩兵戦法抑圧」で歩兵武将の戦法を妨害できる。また、戦法で新有利変化「慧叡」を付与し、知力系統の与ダメージを上昇／被ダメージを軽減することで、対部隊性能に優れる弓兵武将だ。
【ゲーム情報】
タイトル：三國志 覇道
ジャンル：MMO戦略シミュレーションゲーム
配信：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：
・PC（Steam）：Windows 10、Windows 11（64bit）
・PC（Google Play Games）：詳細はこちらを参照
・iPhone 6s、iPad mini 4 以後のモデル（iOS15.0以上）
・Android5.1 以上、メモリ（RAM）2GB以上の端末
※ 一部機種を除く
※ 一部端末に関しては、対応OSバージョン以上でも動作しない場合があります
※ 一部端末に関しては、エフェクトなどが正常に表示されないことがあります
配信日：配信中（2020年9月15日サービス開始）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
