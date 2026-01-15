コーエーテクモゲームスは1月15日、iOS／Android／PC（Steam／Google Play Games）で配信中のMMO戦略シミュレーションゲーム『三國志 覇道』について、1月アップデートを実施。以下では、その内容の一部を紹介しよう。

■1月アップデート 概要

●イベント「集材建陣」第二期

●イベント「集材建陣」第二期 戦陣について

●イベント「集材建陣」第二期 号令

●イベント「集材建陣」第二期 報酬

●イベント「集材建陣」第二期 その他

●新LR武将「周倉」（しゅうそう）と「諸葛恪」（しょかつかく）が登場

新たなLR武将「周倉」と「諸葛恪」が「極求賢令」に登場。

「LR周倉」は、戦法で「強化促進」「瞬影」「駿撃」といった強力な有利変化を付与し自部隊を強化。また、部隊内に関羽／関銀屏／関平／関興／関索がいる際に強力な効果を複数発揮する歩兵武将。

「LR諸葛恪」は、新不利変化「歩兵戦法抑圧」で歩兵武将の戦法を妨害できる。また、戦法で新有利変化「慧叡」を付与し、知力系統の与ダメージを上昇／被ダメージを軽減することで、対部隊性能に優れる弓兵武将だ。

【ゲーム情報】

タイトル：三國志 覇道

ジャンル：MMO戦略シミュレーションゲーム

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：

・PC（Steam）：Windows 10、Windows 11（64bit）

・PC（Google Play Games）：詳細はこちらを参照

・iPhone 6s、iPad mini 4 以後のモデル（iOS15.0以上）

・Android5.1 以上、メモリ（RAM）2GB以上の端末

※ 一部機種を除く

※ 一部端末に関しては、対応OSバージョン以上でも動作しない場合があります

※ 一部端末に関しては、エフェクトなどが正常に表示されないことがあります

配信日：配信中（2020年9月15日サービス開始）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

©2020-2026 コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※記載されているすべての商標は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。