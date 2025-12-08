コーエーテクモゲームスは12月8日、iOS／Android／PC（Steam／Google Play Games）向けMMO戦略シミュレーションゲーム『三國志 覇道』について、生放送番組「『三國志 覇道』12月度公式生放送 #ハドウへの道」を実施すると発表。配信日は、2025年12月15日21時より。

番組には、おなじみのメンバーである三国志通の箱崎みどりさん（ニッポン放送アナウンサー）と『三國志 覇道』で曹真（そうしん）や張繍（ちょうしゅう）を演じ、本作の熱心なプレイヤーでもある声優の松本忍さんが出演。『三國志 覇道』白波瀬優ディレクター、MCの植松哲平さん（ラジオDJ）と4人で番組を進行していく。

新武将や新シーズン情報などを紹介するので、ぜひ視聴してみてはいかがだろうか。

【番組概要】

番組名：『三國志 覇道』12月度公式生放送 #ハドウへの道

放送日時：2025年12月15日21時～22時30分（予定）

出演者：

ゲスト：松本 忍さん（声優）／箱崎みどりさん（ニッポン放送アナウンサー）

MC：植松哲平さん（ラジオDJ）

『三國志 覇道』ディレクター：白波瀬優氏

放送URL：

・YouTube ライブ：https://www.youtube.com/live/Ddx7JrijY_4

・X（Twitter）：https://x.com/i/broadcasts/1YqGolLwaAjJv

・ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349319803

【ゲーム情報】

タイトル：三國志 覇道

ジャンル：MMO戦略シミュレーションゲーム

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：

・PC（Steam）：Windows 10、Windows 11（64bit）

・PC（Google Play Games）：詳細はこちらを参照

・iPhone 6s、iPad mini 4 以後のモデル（iOS15.0以上）

・Android5.1 以上、メモリ（RAM）2GB以上の端末

※ 一部機種を除く

※ 一部端末に関しては、対応OSバージョン以上でも動作しない場合があります

※ 一部端末に関しては、エフェクトなどが正常に表示されないことがあります

配信日：配信中（2020年9月15日サービス開始）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

©2020-2025 コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※記載されているすべての商標は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。