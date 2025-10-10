「リトルナイトメア3」発売 ネタバレ注意
2025年10月10日 14時10分更新
バンダイナムコエンターテインメントは10月10日、サスペンスアドベンチャー「リトルナイトメア3」を発売した。対応プラットフォームはPlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PCとなる。
本作では、新たな主人公のロゥとアローンの2人が力を合わせ、「ノーウェア」から抜け出す方法を探す冒険に出る。シリーズおなじみの謎解きやトラップを乗り越え、悪夢から逃げおおせよう。
ユーザーからは「発売おめでとうございます！」「帰ったらやるんだ」「三連休のお楽しみ」「いま、生を感じる……」など、シリーズ最新作を待ちわびていた声が寄せられている。
公式Xでは「ネタバレに関するご協力のお願い」と題したポストを投稿。SNSでの投稿や動画配信などの際には、ネタバレに配慮した表記をしてほしいとしているので気を付けよう。
ネタバレに関するご協力のお願い pic.twitter.com/E5YjkcaLEY— リトルナイトメア公式(日本) (@LN_JP) October 8, 2025
また、本作の発売を記念したリアルイベントを、東京の原宿で10月10日～10月12日まで開催。フォトスポットやメッセージボードの設置、ライセンス商品の展示や販売、購入者向けキャンペーンなどがあるので、ぜひ行ってみては。
【ゲーム情報】
タイトル：リトルナイトメア3
ジャンル：サスペンスアドベンチャー
販売：バンダイナムコエンターテインメント
開発：Supermassive Games studio
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC
発売日：発売中（2025年10月10日）
価格：
通常版：4950円（パッケージ／ダウンロード）
デジタルデラックスエディション：6490円（ダウンロード）
超特装版：1万1330円（パッケージ）
プレイ人数：1人（オンライン時2人）
CERO：D（17歳以上対象）
Little Nightmares™III & ©Bandai Namco Europe S.A.S
※画面は開発中のものです。
※“PlayStation”、”PS5”および“PS4”は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※Microsoft、Xbox、Xbox Live、Xbox Series X|S、Xbox One、およびXbox関連ロゴは、米国 Microsoft Corporation および／またはその関連会社の商標です。
※YouTubeはGoogle LLCの商標です。
※情報はインフォメーション配信日現在のものです。発表後、予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
ASCII.jpの最新情報を購読しよう