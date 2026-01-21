【最大76％オフ】バンナム、PS Storeセール開催 「鉄拳7 Definitive Edition」がお買い得
バンダイナムコエンターテインメントは1月21日、PlayStation Storeにおいて、ダウンロード版ゲームの期間限定セールを開催した。
本セールでは、「みんな大好き塊魂アンコール＋ 王様プチメモリー」が最大40％オフ、「ONE PIECE 海賊無双４ Deluxe Edition」が40％オフ、「リトルナイトメア2 デラックスエディション」が最大63％オフと、お買い得になっている。
そのほか、PS5版「テイルズ オブ エクシリア リマスター」が25％オフの初セールを実施。「鉄拳7 Definitive Edition」が最大76％オフで大変お安くなっている。
セール期間は2026年2月4日までなので、この機会をお見逃しなく！
●セール特設ページはこちら
Tales of Xillia™Remastered & ©Bandai Namco Entertainment Inc.
©いのまたむつみ ©藤島康介
みんな大好き塊魂アンコール＋ 王様プチメモリー™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.
Little Nightmares™II & ©Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S.
©尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
©Bandai Namco Entertainment Inc.
The Walking Dead © 2019 AMC Film Holdings LLC. All Rights Reserved.
© 2016 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. MAIN CHARACTER DESIGN：TETSUYA NOMURA
© SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
©CAPCOM U.S.A., INC. ALL RIGHTS RESERVED.
TEKKEN™7 & ©2019 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.