【最大76％オフ】バンナム、PS Storeセール開催　「鉄拳7 Definitive Edition」がお買い得

文●Zenon／ASCII

　バンダイナムコエンターテインメントは1月21日、PlayStation Storeにおいて、ダウンロード版ゲームの期間限定セールを開催した。

　本セールでは、「みんな大好き塊魂アンコール＋ 王様プチメモリー」最大40％オフ「ONE PIECE 海賊無双４ Deluxe Edition」40％オフ「リトルナイトメア2 デラックスエディション」最大63％オフと、お買い得になっている。

　そのほか、PS5版「テイルズ オブ エクシリア リマスター」25％オフの初セールを実施。「鉄拳7 Definitive Edition」最大76％オフで大変お安くなっている。

　セール期間は2026年2月4日までなので、この機会をお見逃しなく！

