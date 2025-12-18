【最大70％オフ】「へべれけ ばにーがーでん」キュリエイトが冬セール
qureate（キュリエイト）は12月18日、Nintendo Switch向けダウンロード作品を対象とした「qureate ウィンターセール」を開催した。期間は2026年1月11日までとなる。
「寒い日は、美少女で暖を取れ！」というキャッチフレーズとともに、セールの開催を告知したキュリエイト。酔って千鳥足になったフラフラの美少女を帰宅へと導く「へべれけ ばにーがーでん」が20％オフでお買い得に。
また、「まじかる☆クリっと依久乃ちゃん」が30％オフ、「プリズンプリンセス」が70％オフ、同社の代表作にまで昇りつめた「バニーガーデン」も過去最大割引率となる50％オフで提供されている。
そのほかにも多数のタイトルがお買い得となっている「ウィンターセール」。この機会にキュリエイトが生み出した美少女たちをお迎えし、暖をとってみてはいかがだろうか。
・マイニンテンドーストア「qureate」セールページ
https://store-jp.nintendo.com/search?q=qureate&isSale=true&page=1
