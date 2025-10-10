qureate（キュリエイト）は10月9日、Nintendo Switch／PC（Steam）向け千鳥足アクションゲーム「へべれけ ばにーがーでん」を発売した。価格は2480円。

本作は世界のお紳士たちを魅了した「バニーガーデン」のスピンオフ作品。酔っぱらって思うように歩けない“へべれけ”状態のキャストを操作し、さまざまな危険が待ち受ける帰り道を突破。自宅まで無事に送り届けることがプレイヤーの使命となる。

発売前から際どい表現で注目を集めていた本作だが、PC版とSwitch版で表現に違いがあると話題を呼んでいる。例えばヨガのミニゲームを達成すると、どういうわけか服がはじけ飛ぶのだが、PC版は全裸＋謎の光になる一方、Switch版は規制が入ってビリビリ状態で留まる表現になるようだ。

これについてユーザーから「表現の違いわろた」「規制は仕方ない」「むしろ規制ありのほうが叡智では……？」「値上げしていいからナーフ解除の選択肢が欲しい」など、さまざまな意見が寄せられていた。

そのほか、「やばいな…」「とんでもねぇな…」「Switchでこんなの許されてええんか…？」など、語彙力が死ぬレベルのコメントも多く、いかに本作がチャレンジングな紳士向けゲームであるかがわかる。

どちらにしても「過激すぎる」と話題のバカゲー「へべれけ ばにーがーでん」。同社のソフトはかつて諸事情により販売停止になったこともあるので、気になる人は早めに購入し、お祭りに参加してみてはいかがだろうか。いまなら1割引きの2232円で購入可能だ。

・Nintendo Switch版はこちら

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000095691

・PC（Steam)版はこちら

https://store.steampowered.com/app/3575730/_/

【ゲーム情報】

タイトル：へべれけ ばにーがーでん

ジャンル：千鳥足アクションゲーム

配信：qureate

プラットフォーム：Nintendo Switch／PC（Steam）

配信日：配信中（2025年10月9日）

価格：2480円

CERO：D（17才以上対象）

©2025 qureate