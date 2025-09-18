qureateは9月18日、Nintendo Switch／PC（Steam）向けに千鳥足アクションゲーム『へべれけ ばにーがーでん』をダウンロード専売で配信すると発表。配信日は2025年10月9日、価格は2480円だ。

ゲーム概要

華やかな夜の、その後に。バニーたちの危険な帰り道が始まる！

世界のお紳士たちを魅了した『バニーガーデン』のスピンオフが、まさかのアクションゲームになって登場。酔っぱらって思うように歩けない“へべれけ”状態のキャストを操作し、さまざまな危険が待ち受ける帰り道を突破しよう。ままならない足取りのキャストを無事に自宅まで送り届けることがプレイヤーの使命だ。

ストーリー

お紳士様たちの日々の疲れを癒す楽園「バニーガーデン」。

これは、その営業後に巻き起こるもう1つの物語……。

今宵もバニーガーデンで最高の時間を過ごした花奈、凜、美羽香の3人。

しかし、今日はほんのちびっとだけいつもよりもドリンクを飲み過ぎてしまったようだ。

酔っぱらって頭が回らず、足元もおぼつかない……。

それでも彼女たちは家へと帰らなければならない。

また明日、笑顔でお紳士様たちとバニーガーデンで再会するために。

しかし、そんな彼女たちの想いを打ち砕くかのように

帰り道にはたくさんのトラブルが待ち構えている！

花奈、凜、美羽香の3人は無事に家まで帰ることはできるのだろうか!?

キャラクター紹介

花奈（かな）

CV：星谷 美緒さん

屈託のない笑顔で誰とでも分け隔てなく接する、バニーガーデンの太陽のような存在。その明るさと優しさに、気づけばお客さんも心をほどかれている。けれどその笑顔の裏には、ある夢を追う強い覚悟が――。

父の反対を振り切り、ひとりで上京してきた花奈のまっすぐな想いは、今日も静かに輝いている。

凜（りん）

CV：鈴木 絵理さん

バニーガーデンのムードメーカー的存在。自由奔放でフレンドリー、お客さんに対しても最初からタメ口でぐいぐい距離を詰めてくる。時には小悪魔的に挑発して、反応を楽しむ姿に翻弄される人も続出中。けれどその裏には、ちょっと意外な一面も──。

実は筋金入りのアニメ・漫画オタク。酔うと“推し”への愛を熱く語り出し、止まらなくなることも。

美羽香（みうか）

CV：田澤 茉純さん

思ったことは、ためらわずにズバッと言う。その鋭いひと言に心をえぐられたお客さんは数知れず──けれど、本人に悪気はまったくない。むしろその率直さとブレなさが、気づけば心地よくなってくる不思議。

バニーガーデンの毒舌担当にして、実はとても家族想いな一面も。歳の離れた妹をひとりで養いながら、今日も彼女は誰よりも真っ直ぐに生きている。

システム

へべれけ状態のキャストは、無事にお家に帰ることができるのか!?

フラフラのキャストを操作して、無事に家へ帰すのがプレイヤーの使命。まっすぐ歩くことすら困難な“へべれけ状態”で、夜の街に潜むあらゆる危険を回避しよう。

段差、車、自転車やさまざまな障害物……そしてなぜかビリビリになる服……油断すれば帰宅どころか即・リタイア!? キャストが無事に家に帰れるかどうかはキミの腕にかかっている。

待ち受けるハプニング

ゴミ箱に突っ込んで身動きが取れなくなったり、マンホールにお尻がハマったり――。帰り道には、アクシデントが盛りだくさん。次々に襲いかかるトラブルを乗り越えて、フラフラなキャストを無事に家まで送り届けよう。

PTA（パンツ・たくさん・あつめよう）システム搭載！

帰り道のあちこちになぜかパンツが落ちている……!? 拾ったパンツは履き替え可能。もちろん帰宅後にちゃんと洗濯して履いているという設定なので、いらぬ心配は無用だ。

さまざまなデザインのパンツを集めて、自分好みのパンツコーデを楽しもう。これが本作オリジナルの「PTA（パンツ・たくさん・あつめよう）」システムだ。

登場パンツは108種類！ これがqureateが送る、おパンツ水滸伝だ。

画面写真

Nintendo Switch版予約開始！ 予約期間中と配信後3週間は10％オフ！

本日、2025年9月18日よりニンテンドーeショップで予約販売が開始となった。予約期間中と配信後3週間となる2025年10月29日23時59分までは10％オフで購入できる。

e-shop URL：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000095691

【ゲーム情報】

タイトル：へべれけ ばにーがーでん

ジャンル：千鳥足アクションゲーム

配信：qureate

プラットフォーム：Nintendo Switch／PC（Steam）

配信日：2025年10月9日予定

価格：2480円

CERO：D（17才以上対象）

©2025 qureate