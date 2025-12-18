このページの本文へ

アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第54回

35％オフでまとめ買いのチャンス！ 「麒麟特製メロンソーダサワー」がAmazonタイムセールに登場

2025年12月18日 21時40分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「麒麟特製 メロンソーダサワー 500ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！

　‎キリンビールの「麒麟特製 メロンソーダサワー 500ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールの対象となっています。

　過去価格5,005円から35％オフとなり、セール価格は3,278円となっています。1本あたりの価格は約137円です。

アマゾンで麒麟特製 メロンソーダサワー 500ml×24本を入手

「麒麟特製 メロンソーダサワー」の特徴
Amazon商品ページより

　「麒麟特製 メロンソーダサワー」は、麒麟が上質に仕立てた特製サワーとして展開する期間限定の缶チューハイです。

　上質で味わい深いメロンソーダの風味と、心地よい炭酸感が特徴といいます。内容量は500ml缶が24本入っています。アルコール度数は6％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

　「麒麟特製 メロンソーダサワー」が、現在開催中のAmazonタイムセールで割引対象となっています。

　500ml缶24本セットが過去価格から35％オフと、かなりお得に購入できるので、気になる人はセール期間中にまとめて購入しては？

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

アマゾンで麒麟特製 メロンソーダサワー 500ml×24本を入手

※価格は税込み表記です。

