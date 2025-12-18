35％オフでまとめ買いのチャンス！ 「麒麟特製メロンソーダサワー」がAmazonタイムセールに登場

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

「麒麟特製 メロンソーダサワー 500ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！

‎キリンビールの「麒麟特製 メロンソーダサワー 500ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールの対象となっています。

過去価格5,005円から35％オフとなり、セール価格は3,278円となっています。1本あたりの価格は約137円です。

「麒麟特製 メロンソーダサワー」の特徴

Amazon商品ページより

「麒麟特製 メロンソーダサワー」は、麒麟が上質に仕立てた特製サワーとして展開する期間限定の缶チューハイです。

上質で味わい深いメロンソーダの風味と、心地よい炭酸感が特徴といいます。内容量は500ml缶が24本入っています。アルコール度数は6％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

「麒麟特製 メロンソーダサワー」が、現在開催中のAmazonタイムセールで割引対象となっています。

500ml缶24本セットが過去価格から35％オフと、かなりお得に購入できるので、気になる人はセール期間中にまとめて購入しては？

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。