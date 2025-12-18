このページの本文へ

アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第53回

荒木飛呂彦デザイン缶ヱビスが20％オフ！ Amazonタイムセールに登場

2025年12月18日 22時30分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

「ヱビス 荒木飛呂彦 描き下ろしデザイン缶」が
Amazonタイムセールに登場！

　「ヱビス 荒木飛呂彦 描き下ろしデザイン缶 350ml×12本 贈答袋付」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

　参考価格3,310円から20％オフとなり、セール価格は2,659円です。1本あたりの価格は約222円となっています。

アマゾンでヱビス 荒木飛呂彦 描き下ろしデザイン缶 350ml×12本 贈答袋付を入手

「ヱビス 荒木飛呂彦 描き下ろしデザイン缶」の特徴
Amazon商品ページより

　本商品は、荒木飛呂彦氏による描き下ろしデザインを採用した、ヱビスビールのデザイン缶第2弾です。

　ヱビスビール美人画ポスターを現代的にアップデートし、130年以上の歴史を持つヱビスブランドの世界観を表現したパッケージとなっています。

　内容量は350ml缶が12本入りで、描き下ろしデザインを使用した贈答袋も付属します。アルコール度数は5％です。

まとめ：贈り物やコレクションにも！

　荒木飛呂彦氏の描き下ろしデザイン缶という特別仕様のヱビスビールが、現在開催中のAmazonタイムセールで割引対象となっています。

　贈答袋付きの12本セットが参考価格から20％オフで購入できます。漫画好きの人への贈り物や、自分のコレクション用として、この機会に購入してみては？

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

