荒木飛呂彦デザイン缶ヱビスが20％オフ！ Amazonタイムセールに登場

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

「ヱビス 荒木飛呂彦 描き下ろしデザイン缶」が

Amazonタイムセールに登場！

「ヱビス 荒木飛呂彦 描き下ろしデザイン缶 350ml×12本 贈答袋付」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

参考価格3,310円から20％オフとなり、セール価格は2,659円です。1本あたりの価格は約222円となっています。

「ヱビス 荒木飛呂彦 描き下ろしデザイン缶」の特徴

本商品は、荒木飛呂彦氏による描き下ろしデザインを採用した、ヱビスビールのデザイン缶第2弾です。

ヱビスビール美人画ポスターを現代的にアップデートし、130年以上の歴史を持つヱビスブランドの世界観を表現したパッケージとなっています。

内容量は350ml缶が12本入りで、描き下ろしデザインを使用した贈答袋も付属します。アルコール度数は5％です。

まとめ：贈り物やコレクションにも！

荒木飛呂彦氏の描き下ろしデザイン缶という特別仕様のヱビスビールが、現在開催中のAmazonタイムセールで割引対象となっています。

贈答袋付きの12本セットが参考価格から20％オフで購入できます。漫画好きの人への贈り物や、自分のコレクション用として、この機会に購入してみては？

