アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第53回
荒木飛呂彦デザイン缶ヱビスが20％オフ！ Amazonタイムセールに登場
2025年12月18日 22時30分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「ヱビス 荒木飛呂彦 描き下ろしデザイン缶」が
Amazonタイムセールに登場！
「ヱビス 荒木飛呂彦 描き下ろしデザイン缶 350ml×12本 贈答袋付」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。
参考価格3,310円から20％オフとなり、セール価格は2,659円です。1本あたりの価格は約222円となっています。
「ヱビス 荒木飛呂彦 描き下ろしデザイン缶」の特徴
Amazon商品ページより
本商品は、荒木飛呂彦氏による描き下ろしデザインを採用した、ヱビスビールのデザイン缶第2弾です。
ヱビスビール美人画ポスターを現代的にアップデートし、130年以上の歴史を持つヱビスブランドの世界観を表現したパッケージとなっています。
内容量は350ml缶が12本入りで、描き下ろしデザインを使用した贈答袋も付属します。アルコール度数は5％です。
まとめ：贈り物やコレクションにも！
荒木飛呂彦氏の描き下ろしデザイン缶という特別仕様のヱビスビールが、現在開催中のAmazonタイムセールで割引対象となっています。
贈答袋付きの12本セットが参考価格から20％オフで購入できます。漫画好きの人への贈り物や、自分のコレクション用として、この機会に購入してみては？
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第54回
グルメ35％オフでまとめ買いのチャンス！ 「麒麟特製メロンソーダサワー」がAmazonタイムセールに登場
-
第52回
グルメネット限定「ヱビスビール」5種11本セットがAmazonタイムセールで17％オフ！
-
第51回
グルメ定番ビールのまとめ買いがオトク！ 「キリンラガービール」24本セットがAmazonタイムセールに登場！
-
第50回
グルメ【20％オフ】ギフトにも使えるヱビス15本セットがAmazonタイムセールに登場
-
第49回
グルメ干支デザインの「ザ・プレミアム・モルツ」がAmazonタイムセールで割引中！
-
第48回
グルメスパークリングワイン12本が11％オフ！ 年末に向けてまとめ買いのチャンス
-
第47回
グルメスプリングバレー飲み比べセットが21％オフ！ Amazonタイムセール開催
-
第46回
グルメ“大吟醸だけ”の贅沢セット、一升瓶でたっぷりの飲み比べセットが今お得
-
第45回
グルメ【33％オフ】飲み比べが楽しい！ ブルックリンラガー＆パルプアートヘイジーIPAの12本セット
-
第44回
グルメ500mlで117円！／サッポロ ノンアルコール48本セットが150ml増量中！
- この連載の一覧へ