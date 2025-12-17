アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第52回
ネット限定「ヱビスビール」5種11本セットがAmazonタイムセールで17％オフ！
2025年12月17日 19時30分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「サッポロ ヱビスビール5種11本飲み比べセット」が
Amazonタイムセールに登場！
「【ネット限定デザイン 歳暮ギフト】サッポロ ヱビスビール5種11本飲み比べセット」がAmazonタイムセールに登場しています。
現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格3,347円から17％割引となり、2,791円で販売されています。1本あたりの価格は約254円です。
「サッポロ ヱビスビール5種11本飲み比べセット」の特徴
Amazon商品ページより
本商品は、年末年始向けのネット限定デザインとして展開されているヱビスビールの飲み比べギフトです。内容は5種類 計11本で、すべて350ml缶となっています。アルコール度数は銘柄によって異なり、5～5.5％です。
定番のヱビスビール、プレミアムブラック、プレミアムエールに加えて、数量限定のクリエイティブブリュー「JAZZ」「和奏」が含まれています。
まとめ：贈り物やパーティーにも最適なセットが割引価格に！
ネット限定デザインのヱビスビール5種11本飲み比べセットが、現在開催中のAmazonタイムセールで参考価格よりも割安に購入できるチャンスとなります。
定番銘柄に加えて数量限定のクリエイティブブリューを一度に楽しめる構成となっており、さらにギフトボックス仕様となっている点も特徴です。期間限定のAmazonタイムセールを活用し、飲み比べ用や贈り物として検討してみては？
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
