こんなの求めてた！ 丸の内に深夜まで営業の「大人のための喫茶店」

ほっと一息つきたい夜の選択肢が増えました。有楽町の喫茶店「紅鹿舎」が、期間限定で「深夜喫茶 カルーア」として深夜喫茶営業しています。

コーヒー風味のリキュール「カルーア」を使ったカクテルやスイーツなどが楽しめる、大人のための喫茶店です。

毎日でも寄りたい大人の秘密基地

コーヒー風味のリキュール「カルーア」が、深夜喫茶をプロデュース。有楽町の喫茶店「紅鹿舎」で、ゆったりと過ごせる大人の時間を提供しています。

19時からは深夜喫茶の時間帯。店内の照明がいつもより暗くなり、落ち着いた雰囲気を演出。カルーアを使ったオリジナルカクテルや、カルーアを調味料やトッピングとして使ったスイーツメニューが楽しめます。仕事帰りに立ち寄ったら、一日の疲れも癒やされそう…。

「深夜喫茶 カルーア」 in 紅鹿舎

住所：東京都千代田区有楽町1-6-8 松井ビル1F

営業時間：火・水・木・金・土・日・祝日11:00～23:00 (L.O. 料理22:15 ドリンク22:30)

定休日：月・祝後日

※深夜喫茶は19:00より開始

※深夜喫茶スペシャルメニューは店舗にてご確認ください