「ひらめいた！ ドーナツで”タンパク質”が摂れたら最高なのでは!?」→作りました。

最近注目されているプロテイン。ひと昔前はスポーツをする人や筋トレのお供、というイメージでしたが、今は美容や健康に気を使う人も取り入れている印象です。

そんなプロテインを使ったスイーツ作りのレッスンが開催しますよ。スイーツだったら手軽にタンパク質がとれていいかも…。

これでもかとタンパク質がたっぷり♡

「ABCクッキングスタジオ 丸の内グラウンド」で、「プロテインスイーツ 焼きドーナツ」のレッスンを受付中です。

植物性プロテイン「SOY PROTEIN beauty」には、大豆・そら豆由来の植物性たんぱく質や和漢素材が含まれ、女性の冷えや代謝、ホルモンバランスをサポート。レッスンでは、このプロテインを生地に練り込んだ焼きドーナツを作ります。

プロテインの他に良質なたんぱく質源の豆腐と卵を生地に混ぜ込み、たんぱく質量をアップ。外はさっくり、中はしっとりとした食感に仕上げます。ドーナツはプレーン・あんこ・抹茶の3種類。きなこやチョコレート、ナッツなどを使ってデコレーションもできちゃいます。

ABCクッキングスタジオ 丸の内グラウンド「プロテインスイーツ 焼きドーナツ」

開催日：2026年1月15日まで

開催場所：東京都千代田区丸の内一丁目4番5号三菱UFJ信託銀行本店ビルB1階

ABCクッキングスタジオ 丸の内グラウンド

金額：￥5,500（税込）

人数：1回最大4名

予約方法：下記URLよりお申込みください。

https://www.abc-cooking.co.jp/oneday/lesson/detail/?type=instructor&menuId=150010549

※レッスンで作ったものは持ち帰りのみとなります。スタジオ内での実食はございません。