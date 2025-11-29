2026年も楽しみ！　音楽の祭典「ラ・フォル・ジュルネ TOKYO 2026」ゴールデンウィークに開催決定

大丸有エリアのゴールデンウィークの風物詩、ラ・フォル・ジュルネ。2026年も、5月3日（日・祝）から5月5日（火・祝）まで開催することが決定しました！

今年のGWもクラシック三昧

2026年5月3日（日・祝）から、世界最大級のクラシック音楽祭「ラ・フォル・ジュルネ TOKYO 2026」が行われます。

今年は「LES FLEUVES(レ・フルーヴ) ― 大河」をテーマに、ヨーロッパからロシア、アメリカ、インド、さらにはアフリカを周遊する⾳の世界旅⾏が楽しめます。朝から晩まで多数繰り広げられる有料コンサートはもちろん、講演会やワークショップ、無料コンサート、グルメ＆ショッピングエリアなどを用意。赤ちゃんからクラシック通まで誰もが1日中楽しめる内容です。

ラ・フォル・ジュルネ TOKYO 2026

開催日程：2026年5月3日（日・祝）〜5月5日（火・祝）

会場：東京国際フォーラム、大手町・丸の内・有楽町 他

LFJチケット販売サイト先行発売開始：2026年2月中旬(予定)

チケット⼀般発売開始：2026年3月中旬(予定)