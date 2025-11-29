【ライブ配信決定！】自宅リビングで豪華次世代ミュージカルスターが歌って踊って新年の幕を開ける「カウントダウン ミュージカルコンサート」！

年末のイベントといえば紅白歌合戦ですが、カウントダウンイベントも恒例です。昔アーティストの単独カウントダウンライブに行ったことがあり、知らない人たちと一緒に年越しするのはなんだか夢のようで面白かったです。

東京国際フォーラムでも「カウントダウン ミュージカルコンサート 2025-2026」を行いますよ。「出かけるのはちょっと難しい」という人も安心です。なぜならライブ配信も行われるから！

ギリギリまで大掃除をしていても大丈夫！

12月31日（水）に東京国際フォーラム ホールAで開催する「カウントダウン ミュージカルコンサート 2025-2026」のライブ配信が決定しました。

今回の公演には岡宮来夢、甲斐翔真、木下晴香、小林唯、sara、東啓介、平間壮一、三浦宏規、森崎ウィン、屋比久知奈ら次世代を担うミュージカルスターが出演。そんな超豪華ステージをライブ配信でも楽しめます。見逃しやアーカイブ配信はありませんので、みんなでリアルにカウントダウンに挑んで、新年を迎えましょう！

カウントダウン ミュージカルコンサート 2025-2026

日程：2025年12月31日（水）22：00開演

会場：東京国際フォーラム ホールA

チケット料金（全席指定／税込価格）：S席￥15,500／A席￥12,500／B席￥9,500

配信チケット：販売窓口 チケットぴあ https://w.pia.jp/t/cdm2025/

12月5日(金)正午より販売開始

オンライン配信チケット料 4,500円(税込)

※注意事項をご確認の上、お買い求めください