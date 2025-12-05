大手町で「ザンギ食べ放題」！　北海道発祥の唐揚げをオリジナルスパイス、カレー塩、ペッパー＆ソルトの味変でいくらでもいけちゃう！

飲み会の機会が増える年末年始。幹事になるとお店選びに悩みますよね。そんな時は、「大衆酒場きたぎん」の「きたぎん名物 小樽ザンギ食べ放題コース」ならみんなお腹いっぱい大満足できるはず！

「小樽ザンギ」が3種の味変フレーバーで食べ放題

大衆酒場 きたぎん☆トーキョー（大手町）など「大衆酒場きたぎん」の対象店舗では、2025年12月8日（月）より「きたぎん名物 小樽ザンギ食べ放題コース」が登場しています。

きたぎん名物 小樽ザンギ食べ放題コース

価格：〈全8品〉お料理のみ￥3,500（税込）、2時間飲み放題付き ￥5,500（税込）

※月～木限定・ただし祝日、祝前日を除く

※18時までの宴会コーススタートの方が対象です（20時までに完全退店）

※食べ放題は2時間です

※食べ放題は食べ残しがないようにお願いします（持ち帰りは不可）

※食べ残しがあった場合別途料金をいただく場合があります

北海道・小樽ザンギを、外はカリッと香ばしく、中はジューシーに仕上げたきたぎん自慢の一品。食べ放題コースでは、食べやすいサイズにカットした骨付きザンギを提供するため、豪快さはそのままに、テンポよく食べられます。

さらに、最後まで飽きずに楽しめる3種の"味変フレーバー"をご用意。ザンギ本来の旨味を引き立てるオリジナルスパイス、食欲を刺激するスパイシーなカレー塩、シンプルながらキレのあるペッパー＆ソルトと、お好みに合わせて楽しめます。何度でもおかわりしたくなる、食べ放題ならではの楽しみ方です。

販売店舗

大衆酒場 きたぎん☆トーキョー（大手町）

大衆酒場 きたぎん新宿