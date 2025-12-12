カプコンは12月12日、PlayStation Store／ニンテンドーeショップ／Steam Store／Xbox Games Storeなど各デジタルストアで「CAPCOM WINTER SALE」を開催中。開催期間はストアやソフトによって異なるので、下記を確認してほしい。

本セールでは、「モンスターハンター」「ストリートファイター」「バイオハザード」「ドラゴンズドグマ」「ロックマン」など人気シリーズのゲーム本編、追加コンテンツが、各デジタルストアのラインアップに目白押し。さらに、モバイルゲームも今年最後のお買い得価格となっている。

現在実施中セールの詳しい内容は「CAPCOM WINTER SALE」特設ページでチェックしてほしい。

【セール概要】

セール名：CAPCOM WINTER SALE

特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale11-qk1x7/ja-jp/

※商品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる商品はほかのセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細およびコンテンツ内容や価格、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

『モンスターハンターワイルズ』（ゲーム本編）

■PlayStation Store

PS5 - 2025年12月15日23時59分まで

通常価格：8990円

セール価格【45％オフ!!】：4944円

■Steam Store

Steam - 2026年1月6日2時59分まで

通常価格：8990円

セール価格【45％オフ!!】：4944円

■Xbox Games Store

XSX|S - 2026年1月8日18時59分まで

通常価格：8990円

セール価格【45％オフ!!】：4944円

『モンスターハンターライズ』（ゲーム本編）

■PlayStation Store

PS5／PS4 - 2025年12月15日23時59分まで

通常価格：3990円

セール価格【80％オフ!!】：798円

■Steam Store

Steam - 2026年1月6日2時59分まで

通常価格：3990円

セール価格【80％オフ!!】：798円

■Xbox Games Store

XSX|S／Xbox One／Windows - 2026年1月8日18時59分まで

通常価格：3990円

セール価格【80％オフ!!】：798円

『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

■PlayStation Store

PS5／PS4 - 2025年12月15日23時59分まで

通常価格：5990円

セール価格【84％オフ!!】：958円

■Steam Store

Steam - 2026年1月6日2時59分まで

通常価格：5990円

セール価格【84％オフ!!】：958円

■Xbox Games Store

XSX|S／Xbox One／Windows - 2026年1月8日18時59分まで

通常価格：5990円

セール価格【80％オフ!!】：1198円

『モンスターハンター：ワールド』（ゲーム本編）

■PlayStation Store

PS4 - 2025年12月15日23時59分まで

通常価格：1990円

セール価格【50％オフ!!】：995円

■Steam Store

Steam - 2026年1月6日2時59分まで

通常価格：2990円

セール価格【67％オフ!!】：986円

■Xbox Games Store

Xbox One - 2026年1月8日18時59分まで

通常価格：1990円

セール価格【50％オフ!!】：995円

『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

■PlayStation Store

PS4 - 2025年12月15日23時59分まで

通常価格：3990円

セール価格【60％オフ!!】：1596円

■Steam Store

Steam - 2026年1月6日2時59分まで

通常価格：5990円

セール価格【73％オフ!!】：1595円

■Xbox Games Store

Xbox One - 2026年1月8日18時59分まで

通常価格：3990円

セール価格【60％オフ!!】：1596円

『モンスターハンター ストーリーズ』（ゲーム本編）

■ニンテンドーeショップ

Switch - 2026年1月7日23時59分まで

通常価格：2990円

セール価格【67％オフ!!】：986円

■Steam Store

Steam - 2026年1月6日2時59分まで

通常価格：2990円

セール価格【67％オフ!!】：986円

『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』（ゲーム本編）

■ニンテンドーeショップ

Switch - 2026年1月7日23時59分まで

通常価格：3990円

セール価格【63％オフ!!】：1476円

■Steam Store

Steam - 2026年1月6日2時59分まで

通常価格：3990円

セール価格【63％オフ!!】：1476円

『モンスターハンターストーリーズ 1+2 ダブルパック』（ゲーム本編 パック）

【収録内容】

『モンスターハンター ストーリーズ』

『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』

■ニンテンドーeショップ

Switch - 2026年1月7日23時59分まで

通常価格：5990円

セール価格【67％オフ!!】：1976円

■Steam Store

Steam - 2026年1月6日2時59分まで

通常価格：5990円

セール価格【67％オフ!!】：1976円

『ストリートファイター6』（ゲーム本編）

■PlayStation Store

PS5／PS4 - 2025年12月15日23時59分まで

通常価格：4990円

セール価格【50％オフ!!】：2495円

■Steam Store

Steam - 2026年1月6日2時59分まで

通常価格：4990円

セール価格【50％オフ!!】：2495円

■Xbox Games Store

XSX|S - 2026年1月8日18時59分まで

通常価格：4990円

セール価格【50％オフ!!】：2495円

『バイオハザード RE:4』（ゲーム本編）

■PlayStation Store

PS5／PS4 - 2025年12月15日23時59分まで

通常価格：4990円

セール価格【60％オフ!!】：1996円

■Steam Store

Steam - 2026年1月6日2時59分まで

通常価格：4990円

セール価格【60％オフ!!】：1996円

■Xbox Games Store

XSX|S - 2026年1月8日18時59分まで

通常価格：4990円

セール価格【60％オフ!!】：1996円

■App Store

Mac／iOS - 2026年1月8日23時59分まで

通常価格：7990円

セール価格【74％オフ!!】：2000円

『バイオハザード リメイク トリロジー』（ゲーム本編＋追加コンテンツ パック）

【収録内容】

『BIOHAZARD RE:2 Z Version デラックスエディション』

『BIOHAZARD RE:3 Z Version』

『BIOHAZARD RE:3 - クラシックコスチュームパック』

『BIOHAZARD RESISTANCE』

『BIOHAZARD RE:4 Gold Edition』

『BIOHAZARD RE:4 THE MERCENARIES』

■PlayStation Store

PS5／PS4 - 2025年12月15日23時59分まで

通常価格：9990円

セール価格【60％オフ!!】：3996円

■Steam Store

Steam - 2026年1月6日2時59分まで

通常価格：9990円

セール価格【60％オフ!!】：3996円

■Xbox Games Store

XSX|S／Xbox One - 2026年1月8日18時59分まで

通常価格：9990円

セール価格【60％オフ!!】：3996円

『バイオハザード RE:2』（ゲーム本編）

■PlayStation Store

PS5／PS4 - 2025年12月15日23時59分まで

通常価格：3990円

セール価格【75％オフ!!】：997円

■Steam Store

Steam - 2026年1月6日2時59分まで

通常価格：3990円

セール価格【75％オフ!!】：997円

■Xbox Games Store

XSX|S／Xbox One - 2026年1月8日18時59分まで

通常価格：3990円

セール価格【75％オフ!!】：997円

■App Store

Mac／iOS - 2026年1月8日23時59分まで

通常価格：3990円

セール価格【75％オフ!!】：990円

『バイオハザード ヴィレッジ』（ゲーム本編）

■PlayStation Store

PS5／PS4 - 2025年12月15日23時59分まで

通常価格：4990円

セール価格【80％オフ!!】：998円

■Steam Store

Steam - 2026年1月6日2時59分まで

通常価格：3990円

セール価格【75％オフ!!】：997円

■Xbox Games Store

XSX|S／Xbox One - 2025年12月18日18時59分まで

通常価格：3990円

セール価格【75％オフ!!】：997円

■App Store

Mac／iOS - 2026年1月8日23時59分まで

通常価格：4990円

セール価格【80％オフ!!】：990円

『バイオハザード6』（ゲーム本編）

■ニンテンドーeショップ

Switch - 2026年1月7日（水）23:59まで

通常価格：1990円

セール価格【50％オフ!!】：990円

■Steam Store

Steam - 2026年1月6日2時59分まで

通常価格：1990円

セール価格【75％オフ!!】：497円

『バイオハザード5』（ゲーム本編）

■ニンテンドーeショップ

Switch - 2026年1月7日23時59分まで

通常価格：1990円

セール価格【50％オフ!!】：990円

■Steam Store

Steam - 2026年1月6日2時59分まで

通常価格：1990円

セール価格【75％オフ!!】：497円

『ドラゴンズドグマ 2』（ゲーム本編）

■PlayStation Store

PS5 - 2025年12月15日23時59分まで

通常価格：8990円

セール価格【58％オフ!!】：3775円

■Xbox Games Store

XSX|S - 2026年1月8日18時59分まで

通常価格：8990円

セール価格【55％オフ!!】：4045円

★Steam Store限定バンドルも販売中！

【CAPCOM TGA DEALS】

https://store.steampowered.com/publisher/capcom/sale/tga

Steam『MONSTER HUNTER SERIES PACK』（バンドル）

バンドル価格：3447円

収録内容：

『モンスターハンター：ワールド』

『モンスターハンターワールド：アイスボーン』

『モンスターハンターライズ』

『モンスターハンターライズ：サンブレイク』

『モンスターハンター ストーリーズ』

『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』

※バンドル詳細やコンテンツ内容はSteam Storeにてご確認ください。

※バンドル商品は終了日以降も販売する可能性がございます。

Steam『BIOHAZARD RELOAD COLLECTION』（バンドル）

バンドル価格：4699円

収録内容：

『バイオハザード0 HDリマスター』

『バイオハザード HDリマスター』

『バイオハザード5』

『バイオハザード6』

『バイオハザード7 レジデント イービル』

└追加DLC『Banned Footage Vol.1』『Banned Footage Vol.2』『End of Zoe』含む

『バイオハザード ヴィレッジ』

└追加DLC『Winters' Expansion』含む

※CERO-Zタイトルをバンドルした「Z Version」も販売中です。「Z Version」は18才以上のみ対象です。

※バンドル詳細やコンテンツ内容はSteam Storeにてご確認ください。

※バンドル商品は終了日以降も販売する可能性がございます。

■ニンテンドーeショップ

2026年1月7日23時59分まで

【CAPCOM HOLIDAY SALE】

https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_capcomsale

Switch『ロックマン クラシックス コレクション』（ゲーム本編）

通常価格：3046円

セール価格【84％オフ!!】：483円

Switch『ロックマンX アニバーサリー コレクション』（ゲーム本編）

通常価格：3362円

セール価格【70％オフ!!】：990円

Switch『ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【75％オフ!!】：997円

Switch『ロックマン11 運命の歯車!!』（ゲーム本編）

通常価格：5082円

セール価格【91％オフ!!】：457円

■App Store

2026年1月8日23時59分まで

iOS『逆転裁判123 成歩堂セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：3500円

セール価格【43％オフ!!】：1990円

iOS『ロックマンX DiVE オフライン』（ゲーム本編）

通常価格：2990円

セール価格【90％オフ!!】：290円

iOS『ゴースト トリック』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【75％オフ!!】： 990円

ダウンロード無料（アプリ内課金） ※第1章と2章が無料でプレイできます。

アプリ内課金「第3章カラ最終章」

©CAPCOM

※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。