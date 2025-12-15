スパークリングワイン12本が11％オフ！ 年末に向けてまとめ買いのチャンス

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「バルデモンテ ブリュット 750ml 12本セット」がAmazonタイムセールに登場！

バルデモンテ ブリュット 750ml 12本セットが、現在開催中のAmazonタイムセールの対象となっています。

Amazonタイムセールでは、過去価格7,700円から11％オフとなり、6,850円で販売されています。1本あたりの価格は約571円となります。

「バルデモンテ ブリュット 750ml 12本」の特徴

Amazon商品ページより

バルデモンテ ブリュットは、ソーヴィニヨン・ブランとピノ・ネロを使用した白のスパークリングワインです。

緑がかったクリアで明るい黄色で、新鮮なブドウやエレガントなフレッシュフルーツの香りが感じられるといいます。味わいについては、バランスがとれており、泡が心地よく長く続くとしています。

バルデモンテは、醸造家マヌエル・デルガド氏が手がけたブランドで、「毎日飲める価格で妥協しない品質」をテーマに開発されました。また、プレミオス・ア・ラ・カリダ・ヴィリャ・デ・サンタクルスで金賞を受賞した実績があるとされています。

まとめ：年末に向けてまとめ買いのチャンス！

バルデモンテ ブリュットの12本セットが、現在開催中のAmazonタイムセールで11％割引となっています。

年末年始のイベントに向けて、スパークリングワインをケースで確保したい人には検討しやすいタイミングとなっています。期間限定のAmazonタイムセールを活用し、この機会にまとめ買いしてみては？

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。