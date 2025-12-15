スプリングバレー飲み比べセットが21％オフ！ Amazonタイムセール開催

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

「SPRING VALLEY クラフトビール 350ml×12本 飲み比べセット」が

Amazonタイムセールに登場！

クラフトビール「SPRING VALLEY」の飲み比べセットが、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

Amazonタイムセールでは、過去価格3,781円から21％割引となり、販売価格は2,998円となっています。12本セットのため、1本あたりの価格は約250円です。

「SPRING VALLEY クラフトビール 350ml×12本 飲み比べセット」の特徴

キリンビールが展開するクラフトビールブランド「SPRING VALLEY」の飲み比べセットです。内容は、豊潤ラガー 496が3本、シルクエール 白が3本、JAPANエール 香が3本に加えて、爽やかで清涼感のある味わいという夏限定の「青のラガー」が3本入った、合計12本です。

「SPRING VALLEY」は、長年のビール造りで培われた技術を生かし、香りや苦味のバランス、料理との組み合わせまでを意識して開発されたというクラフトビールです。

アルコール度数は、豊潤ラガー 496が6％、シルクエール 白が5.5％、JAPANエール 香が6％、青のラガーが5.5％と、それぞれ異なっています。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

4種類12本入りの「SPRING VALLEY」飲み比べセットが、現在開催中のAmazonタイムセールで21％割引となっています。

期間限定のAmazonタイムセールを活用し、この機会にセット購入を検討してみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。