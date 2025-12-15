アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第47回
スプリングバレー飲み比べセットが21％オフ！ Amazonタイムセール開催
2025年12月15日 19時30分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「SPRING VALLEY クラフトビール 350ml×12本 飲み比べセット」が
Amazonタイムセールに登場！
クラフトビール「SPRING VALLEY」の飲み比べセットが、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。
Amazonタイムセールでは、過去価格3,781円から21％割引となり、販売価格は2,998円となっています。12本セットのため、1本あたりの価格は約250円です。
「SPRING VALLEY クラフトビール 350ml×12本 飲み比べセット」の特徴
Amazon商品ページより
キリンビールが展開するクラフトビールブランド「SPRING VALLEY」の飲み比べセットです。内容は、豊潤ラガー 496が3本、シルクエール 白が3本、JAPANエール 香が3本に加えて、爽やかで清涼感のある味わいという夏限定の「青のラガー」が3本入った、合計12本です。
「SPRING VALLEY」は、長年のビール造りで培われた技術を生かし、香りや苦味のバランス、料理との組み合わせまでを意識して開発されたというクラフトビールです。
アルコール度数は、豊潤ラガー 496が6％、シルクエール 白が5.5％、JAPANエール 香が6％、青のラガーが5.5％と、それぞれ異なっています。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
4種類12本入りの「SPRING VALLEY」飲み比べセットが、現在開催中のAmazonタイムセールで21％割引となっています。
期間限定のAmazonタイムセールを活用し、この機会にセット購入を検討してみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
