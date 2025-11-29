12月14日の「Day3」を振り返る
来年はどうなる!? ポケモンユナイト国際大会「PUACL2026」日本リーグDay3まとめ
戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会、「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）が11月23日に開幕となりました。
ここでは12月14日の「Day2」の振り返りをしておきましょう。
【目次】
（タップ／クリックすると見出しにジャンプします）
・Day3試合結果
・Day3終了時点の総合ランキング
・アスキー厳選！ Day3の名試合
・当日のアーカイブ
・発表されたこと〜今後の予定
Day3試合結果
Day2の優勝はSCARZ。4戦全勝での優勝となりました。3勝1敗がINSOMNIA、REJECT、FENNELと続きます。
#PUACL2026 日本リーグ グループステージ Day3— ポケモンユナイト公式 (@poke_unite_jp) December 14, 2025
2025年最後の戦いを制したのは...🏅
🏆 【SCARZ】 🏆
おめでとうございます🎊
次回 Day4 は 1/11(日) 11:00 スタート！
ついに「カイオーガ」が登場する新環境でのバトルが開幕します🌊
2026年の日本リーグもお見逃しなく👀#ポケモンユナイト… pic.twitter.com/DA0ekpmpxL
Day3終了時点の総合ランキング
PUACL2026のDay3終了時点で、総合1位になったのはFENNEL。Day1で優勝したDetonatioN FocusMe、Day3で優勝したSCARZがそれを追う展開になっています。
アスキー厳選！ Day3の名試合
■「ENTER FORCE.36 vs DetonatioN FocusMe」
ROUND1の初戦。攻めっ気満載の構成で挑み、集団戦の上手さを見せつけたENTER FORCE.36のチームワークが光りました。
試合の振り返りはこちら：「リーグ首位あるぞ！ ENTER FORCE.36、初戦優勝のDetonatioN FocusMeにも勢いよくストレート勝利【PUACL2026、Day3】」
Day3で解禁されたダダリンが大活躍。Suix選手の「アンカーショット」の精度にキャスター陣もびっくり。
試合の振り返りはこちら：「ダダリン、やっぱり強いじゃん……QT DIG∞のSuix選手がAXIZ WAVEに襲いかかる！【PUACL2026、Day3】」
ユナイトの競技シーンでもゲンガーの屈指の使い手として知られるKapio選手が、満を持してゲンガーを選択。実況の水上侑さん、解説のRefuさんも大いに盛り上がりました。
試合の振り返りはこちら：「この勢いで頂点に駆け上がれ！ Kapio選手のゲンガーも大活躍したSCARZ、REJECTとの“無敗対決”を制しDay3優勝！【PUACL2026、Day3】」
当日のアーカイブ
発表されたこと〜今後の予定
決勝大会である「PUACL2026 FINALS」は、横浜BUNTAIで2026年3月に開催されます。チケット販売のスケジュールが発表となりました。
PUACL2026日本リーグ、Day4は2026年1月11日（日）となります！
©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.©2021 Tencent.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
この記事の編集者は以下の記事もオススメしています
-
デジタルリーグ首位あるぞ！ ENTER FORCE.36、初戦優勝のDetonatioN FocusMeにも勢いよくストレート勝利【PUACL2026、Day3】
-
デジタルダダリン、やっぱり強いじゃん……QT DIG∞のSuix選手がAXIZ WAVEに襲いかかる！【PUACL2026、Day3】
-
デジタルこの勢いで頂点に駆け上がれ！ Kapio選手のゲンガーも大活躍したSCARZ、REJECTとの“無敗対決”を制しDay3優勝！【PUACL2026、Day3】
-
デジタル【PUACL2026結果速報】ポケモンユナイト国際大会「PUACL2026」日本リーグDay3の試合結果まとめ！
-
デジタルポケモンユナイトのアジア王者が決まる！ 「PUACL2026 FINALS」全席種のチケット発売スケジュール発表