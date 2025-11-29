来年はどうなる!? ポケモンユナイト国際大会「PUACL2026」日本リーグDay3まとめ

戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会、「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）が11月23日に開幕となりました。

ここでは12月14日の「Day2」の振り返りをしておきましょう。

Day3試合結果

Day2の優勝はSCARZ。4戦全勝での優勝となりました。3勝1敗がINSOMNIA、REJECT、FENNELと続きます。

Day3終了時点の総合ランキング

PUACL2026のDay3終了時点で、総合1位になったのはFENNEL。Day1で優勝したDetonatioN FocusMe、Day3で優勝したSCARZがそれを追う展開になっています。

アスキー厳選！ Day3の名試合

■「ENTER FORCE.36 vs DetonatioN FocusMe」

ROUND1の初戦。攻めっ気満載の構成で挑み、集団戦の上手さを見せつけたENTER FORCE.36のチームワークが光りました。

試合の振り返りはこちら：「リーグ首位あるぞ！ ENTER FORCE.36、初戦優勝のDetonatioN FocusMeにも勢いよくストレート勝利【PUACL2026、Day3】」

■「QT DIG∞ vs AXIZ WAVE」

Day3で解禁されたダダリンが大活躍。Suix選手の「アンカーショット」の精度にキャスター陣もびっくり。

試合の振り返りはこちら：「ダダリン、やっぱり強いじゃん……QT DIG∞のSuix選手がAXIZ WAVEに襲いかかる！【PUACL2026、Day3】」

■「SCARZ vs REJECT」

ユナイトの競技シーンでもゲンガーの屈指の使い手として知られるKapio選手が、満を持してゲンガーを選択。実況の水上侑さん、解説のRefuさんも大いに盛り上がりました。

試合の振り返りはこちら：「この勢いで頂点に駆け上がれ！ Kapio選手のゲンガーも大活躍したSCARZ、REJECTとの“無敗対決”を制しDay3優勝！【PUACL2026、Day3】」

当日のアーカイブ







発表されたこと〜今後の予定

決勝大会である「PUACL2026 FINALS」は、横浜BUNTAIで2026年3月に開催されます。チケット販売のスケジュールが発表となりました。

PUACL2026日本リーグ、Day4は2026年1月11日（日）となります！

