アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第45回
【33％オフ】飲み比べが楽しい！ ブルックリンラガー＆パルプアートヘイジーIPAの12本セット
2025年12月14日 18時30分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
ブルックリンラガー＆ヘイジーIPAの12本セットがAmazonタイムセールに登場
キリンビールが販売する「B BROOKLYN BREWERY キリン クラフトビール350ml×12本 飲み比べセット」がAmazonタイムセールに登場しています。
過去価格5,486円に対して33％の割引が適用され、3,698円で販売されています。1本あたり約308円で購入できる計算となります。
「B BROOKLYN BREWERY キリン クラフトビール350ml×12本 飲み比べセット」の特徴
Amazon商品ページより
「B BROOKLYN BREWERY キリン クラフトビール350ml×12本 飲み比べセット」は、ブルックリンラガー6本とブルックリン パルプアートヘイジーIPA6本の合計12本で構成されるセットです。
ブルックリンラガーは、19世紀にビールづくりが盛んだったブルックリンで親しまれたウィーンスタイル製法を継承したもので、麦芽の苦みとホップの香りが印象的とされています。琥珀色の液色とカラメル麦芽の風味が特徴と記載されています。
パルプアートヘイジーIPAは、誰もが楽しめるヘイジーIPAを目指してつくられ、トロピカルフルーツ、パイナップル、マンゴーのような香りと心地よい苦みが特徴といいます。
アルコール度数はブルックリンラガーが5％、パルプアートヘイジーIPAが6.5％です。
まとめ：飲み比べセットがAmazonタイムセールでオトク！
現在開催中のAmazonタイムセールで、この飲み比べセットが33％オフで販売されています。
ブルックリンブルワリーのラガーとヘイジーIPAを同時に試せる内容となっており、クラフトビールを楽しむ人にとって購入しやすい機会といえます。
気になる人は、現在開催中のAmazonタイムセールで確認してみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
