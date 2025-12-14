このページの本文へ

アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第45回

【33％オフ】飲み比べが楽しい！ ブルックリンラガー＆パルプアートヘイジーIPAの12本セット

2025年12月14日 18時30分更新

文● ナカムラ、金子　編集●ASCII

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

ブルックリンラガー＆ヘイジーIPAの12本セットがAmazonタイムセールに登場

　キリンビールが販売する「B BROOKLYN BREWERY キリン クラフトビール350ml×12本 飲み比べセット」がAmazonタイムセールに登場しています。

　過去価格5,486円に対して33％の割引が適用され、3,698円で販売されています。1本あたり約308円で購入できる計算となります。

アマゾンでB BROOKLYN BREWERY キリン クラフトビール350ml×12本 飲み比べセットを入手

「B BROOKLYN BREWERY キリン クラフトビール350ml×12本 飲み比べセット」の特徴
Amazon商品ページより

　「B BROOKLYN BREWERY キリン クラフトビール350ml×12本 飲み比べセット」は、ブルックリンラガー6本とブルックリン パルプアートヘイジーIPA6本の合計12本で構成されるセットです。

　ブルックリンラガーは、19世紀にビールづくりが盛んだったブルックリンで親しまれたウィーンスタイル製法を継承したもので、麦芽の苦みとホップの香りが印象的とされています。琥珀色の液色とカラメル麦芽の風味が特徴と記載されています。

　パルプアートヘイジーIPAは、誰もが楽しめるヘイジーIPAを目指してつくられ、トロピカルフルーツ、パイナップル、マンゴーのような香りと心地よい苦みが特徴といいます。

　アルコール度数はブルックリンラガーが5％、パルプアートヘイジーIPAが6.5％です。

まとめ：飲み比べセットがAmazonタイムセールでオトク！

　現在開催中のAmazonタイムセールで、この飲み比べセットが33％オフで販売されています。

　ブルックリンブルワリーのラガーとヘイジーIPAを同時に試せる内容となっており、クラフトビールを楽しむ人にとって購入しやすい機会といえます。

　気になる人は、現在開催中のAmazonタイムセールで確認してみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。

