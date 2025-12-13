このページの本文へ

アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第42回

【14%OFF】おうちで飲み比べ：スプリングバレー「496／白／香」12本セットがセール2,998円

2025年12月13日 22時30分更新

文● ナカムラ、金子　編集●ASCII

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

スプリングバレー12本の飲み比べセットがAmazonタイムセールに登場！

　キリンビール「SPRING VALLEY」の3種12本セットが、現在Amazonタイムセールに登場しています。

　参考価格3,498円に対して14％オフの2,998円で販売されており、1本あたり約250円で購入できます。

　年末に向けて“いつもと違う缶ビール”をストックしたい人に向けて、Amazonで見つけたスプリングバレーの飲み比べセットをチェック。3種類が同数で入っているので、気分や料理に合わせて選びやすいのがポイントです。

　賞味期限は2026年1月末のため、手頃な価格でクラフトビールを楽しみたい人に向いたセットです。

「SPRING VALLEY 12本飲み比べセット」の特徴
Amazon商品ページより

　セットには「豊潤ラガー496」4本、「シルクエール白」4本、「ジャパンエール香」4本の、個性の異なる3種が入っています。

　「豊潤ラガー496」はきめ細やかなふわとろの泡と、口に広がる麦のうまみ、綺麗な後味が特徴といい、アルコール度数は6％です。

　「シルクエール白」はきめ細かな泡と華やかな香り、シルクのような上質でまろやかな口当たりを楽しめるというビールで、アルコール度数は5.5％です。

　「ジャパンエール香」は日本産ホップ「MURAKAMI SEVEN」を一部使用し、いちじくやみかん、マスカットのような香りが特徴とされ、アルコール度数は6％です。

　いずれも注ぎ方によって味わいが変化し、和食から肉料理まで、さまざまな料理と組み合わせて楽しめるとのことです。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

　現在開催中のAmazonタイムセールで、スプリングバレー3種の飲み比べセットが値引きされています。

　複数の味を試せるセットなので、クラフトビールをゆっくり楽しみたい人はぜひチェックしてください！

　なお、同じ「スプリングバレー」でもセット内容や賞味期限表記はパターンによって異なる場合があります。購入前に商品ページの「パターン名」「賞味期限」「本数」を確認しておくと安心です。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。

