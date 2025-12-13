【14%OFF】おうちで飲み比べ：スプリングバレー「496／白／香」12本セットがセール2,998円

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

スプリングバレー12本の飲み比べセットがAmazonタイムセールに登場！

キリンビール「SPRING VALLEY」の3種12本セットが、現在Amazonタイムセールに登場しています。

参考価格3,498円に対して14％オフの2,998円で販売されており、1本あたり約250円で購入できます。

年末に向けて“いつもと違う缶ビール”をストックしたい人に向けて、Amazonで見つけたスプリングバレーの飲み比べセットをチェック。3種類が同数で入っているので、気分や料理に合わせて選びやすいのがポイントです。

賞味期限は2026年1月末のため、手頃な価格でクラフトビールを楽しみたい人に向いたセットです。

「SPRING VALLEY 12本飲み比べセット」の特徴

Amazon商品ページより

セットには「豊潤ラガー496」4本、「シルクエール白」4本、「ジャパンエール香」4本の、個性の異なる3種が入っています。

「豊潤ラガー496」はきめ細やかなふわとろの泡と、口に広がる麦のうまみ、綺麗な後味が特徴といい、アルコール度数は6％です。

「シルクエール白」はきめ細かな泡と華やかな香り、シルクのような上質でまろやかな口当たりを楽しめるというビールで、アルコール度数は5.5％です。

「ジャパンエール香」は日本産ホップ「MURAKAMI SEVEN」を一部使用し、いちじくやみかん、マスカットのような香りが特徴とされ、アルコール度数は6％です。

いずれも注ぎ方によって味わいが変化し、和食から肉料理まで、さまざまな料理と組み合わせて楽しめるとのことです。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

現在開催中のAmazonタイムセールで、スプリングバレー3種の飲み比べセットが値引きされています。

複数の味を試せるセットなので、クラフトビールをゆっくり楽しみたい人はぜひチェックしてください！

なお、同じ「スプリングバレー」でもセット内容や賞味期限表記はパターンによって異なる場合があります。購入前に商品ページの「パターン名」「賞味期限」「本数」を確認しておくと安心です。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。