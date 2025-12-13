【14%OFF】おうちで飲み比べ：スプリングバレー「496／白／香」12本セットがセール2,998円

アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第42回
スプリングバレー12本の飲み比べセットがAmazonタイムセールに登場！
キリンビール「SPRING VALLEY」の3種12本セットが、現在Amazonタイムセールに登場しています。
参考価格3,498円に対して14％オフの2,998円で販売されており、1本あたり約250円で購入できます。
年末に向けて“いつもと違う缶ビール”をストックしたい人に向けて、Amazonで見つけたスプリングバレーの飲み比べセットをチェック。3種類が同数で入っているので、気分や料理に合わせて選びやすいのがポイントです。
賞味期限は2026年1月末のため、手頃な価格でクラフトビールを楽しみたい人に向いたセットです。
アマゾンで【2026年1月末賞味期限】SPRING VALLEY キリン クラフトビール350ml×12本を入手
「SPRING VALLEY 12本飲み比べセット」の特徴
Amazon商品ページより
セットには「豊潤ラガー496」4本、「シルクエール白」4本、「ジャパンエール香」4本の、個性の異なる3種が入っています。
「豊潤ラガー496」はきめ細やかなふわとろの泡と、口に広がる麦のうまみ、綺麗な後味が特徴といい、アルコール度数は6％です。
「シルクエール白」はきめ細かな泡と華やかな香り、シルクのような上質でまろやかな口当たりを楽しめるというビールで、アルコール度数は5.5％です。
「ジャパンエール香」は日本産ホップ「MURAKAMI SEVEN」を一部使用し、いちじくやみかん、マスカットのような香りが特徴とされ、アルコール度数は6％です。
いずれも注ぎ方によって味わいが変化し、和食から肉料理まで、さまざまな料理と組み合わせて楽しめるとのことです。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
現在開催中のAmazonタイムセールで、スプリングバレー3種の飲み比べセットが値引きされています。
複数の味を試せるセットなので、クラフトビールをゆっくり楽しみたい人はぜひチェックしてください！
なお、同じ「スプリングバレー」でもセット内容や賞味期限表記はパターンによって異なる場合があります。購入前に商品ページの「パターン名」「賞味期限」「本数」を確認しておくと安心です。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
