イタリアの定番ビール「モレッティ」がAmazonタイムセールで29％オフ

2025年12月12日 21時00分更新
「モレッティ ビール 330ml瓶×6本」がAmazonタイムセールに登場！
イタリアの人気ブランド「モレッティ ビール 330ml瓶×6本」がAmazonタイムセールに数量限定で登場しています。
参考価格3,086円のところ、現在は29％の割引で2,190円で販売されており、1本あたり約365円となっています。
「モレッティ ビール 330ml瓶×6本」の特徴
Amazon商品ページより
モレッティは1859年創業のブランドで、イタリアで最も古い歴史を持つビールメーカーといわれています。
使用されている原材料は麦芽、ホップ、とうもろこしで、ラガータイプのビールとして紹介されています。
麦芽のコクを特徴とし、ホップの効いた仕上がりと、最後に感じられる苦みがクラシックな味わいといわれています。アルコール度数は4.6％です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
現在開催中のAmazonタイムセールで、モレッティ ビールの6本セットが数量限定で割引価格になっています。
参考価格から29％の値引きとなっており、手に取りやすい価格で購入できる機会です。期間限定のセールを活用して、ストックしておいてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
