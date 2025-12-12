イタリアの定番ビール「モレッティ」がAmazonタイムセールで29％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「モレッティ ビール 330ml瓶×6本」がAmazonタイムセールに登場！

イタリアの人気ブランド「モレッティ ビール 330ml瓶×6本」がAmazonタイムセールに数量限定で登場しています。

参考価格3,086円のところ、現在は29％の割引で2,190円で販売されており、1本あたり約365円となっています。

「モレッティ ビール 330ml瓶×6本」の特徴

Amazon商品ページより

モレッティは1859年創業のブランドで、イタリアで最も古い歴史を持つビールメーカーといわれています。

使用されている原材料は麦芽、ホップ、とうもろこしで、ラガータイプのビールとして紹介されています。

麦芽のコクを特徴とし、ホップの効いた仕上がりと、最後に感じられる苦みがクラシックな味わいといわれています。アルコール度数は4.6％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

現在開催中のAmazonタイムセールで、モレッティ ビールの6本セットが数量限定で割引価格になっています。

参考価格から29％の値引きとなっており、手に取りやすい価格で購入できる機会です。期間限定のセールを活用して、ストックしておいてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。