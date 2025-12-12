【34％オフ】グリーンズフリーが1本104円の衝撃価格でタイムセール入り

アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第39回
2025年12月12日
グリーンズフリーの増量ケースが
Amazonタイムセールに登場！
キリンビールのノンアルコールテイスト飲料「GREEN'S FREE キリン ノンアルコールビール350ml×24本（プラス4本）」がAmazonタイムセールに登場しています。発売予定日は12月16日で、現在予約を受け付けています。
過去価格3,810円に対して34％の割引が適用され、2,498円で販売されています。増量ケースの28本入りで、1本あたりの価格は約104円となっています。
「GREEN'S FREE 350ml×24本（プラス4本）」の特徴
Amazon商品ページより
キリン「グリーンズフリー」は、3種のホップを用い、ビールに近い飲みごたえを意識してつくられたノンアルコールビールテイスト飲料です。
香りは3種のホップに由来する爽やかさが特徴とされ、すっきりとした清々しい飲み心地が打ち出されています。
甘味料は使用していません。24本に4本を加えた増量ケースとして提供されており、アルコール度数は0.00％です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
現在開催中のAmazonタイムセールで、グリーンズフリーの増量ケースが34％オフで予約を受け付けています。
期間限定の販売価格となっているため、ノンアルコールビールテイスト飲料を日常的に利用する人にとってまとめ買いのチャンスとなっています。
発売予定日は12月16日となります。気になる人は、開催中のAmazonタイムセールで確認してみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
