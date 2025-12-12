このページの本文へ

アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第39回

【34％オフ】グリーンズフリーが1本104円の衝撃価格でタイムセール入り

2025年12月12日 20時55分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

グリーンズフリーの増量ケースが
Amazonタイムセールに登場！

　キリンビールのノンアルコールテイスト飲料「GREEN'S FREE キリン ノンアルコールビール350ml×24本（プラス4本）」がAmazonタイムセールに登場しています。発売予定日は12月16日で、現在予約を受け付けています。

　過去価格3,810円に対して34％の割引が適用され、2,498円で販売されています。増量ケースの28本入りで、1本あたりの価格は約104円となっています。

アマゾンでGREEN'S FREE キリン ノンアルコールビール350ml×24本（プラス4本）を入手

「GREEN'S FREE 350ml×24本（プラス4本）」の特徴
Amazon商品ページより

　キリン「グリーンズフリー」は、3種のホップを用い、ビールに近い飲みごたえを意識してつくられたノンアルコールビールテイスト飲料です。

　香りは3種のホップに由来する爽やかさが特徴とされ、すっきりとした清々しい飲み心地が打ち出されています。

　甘味料は使用していません。24本に4本を加えた増量ケースとして提供されており、アルコール度数は0.00％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

　現在開催中のAmazonタイムセールで、グリーンズフリーの増量ケースが34％オフで予約を受け付けています。

　期間限定の販売価格となっているため、ノンアルコールビールテイスト飲料を日常的に利用する人にとってまとめ買いのチャンスとなっています。

　発売予定日は12月16日となります。気になる人は、開催中のAmazonタイムセールで確認してみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

アマゾンでGREEN'S FREE キリン ノンアルコールビール350ml×24本（プラス4本）を入手

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧