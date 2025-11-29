目指せ全店制覇！　丸の内のランチが冒険に変わる「無限ランチ」スタンプラリーがお得すぎる

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷
「～LINEでためて、クーポンGET～ ランチめぐりスタンプラリー」キービジュアル

　KITTEでランチのデジタルスタンプラリーがスタートしました。スタンプを集めると対象の飲食店で使える500円分のクーポンがもらえるということで、これは参加するしかない！　ランチは毎日食べるし、その結果ランチが割引になるなんて、これはもはや無限ランチ！

ランチタイムはKITTEから出ない！

　2026年2月28日（土）まで、KITTEで「～LINEでためて、クーポンGET～ ランチめぐりスタンプラリー」を開催中です。

　対象の飲食店でランチを利用すると（11時～15時限定）、スタンプがもらえます。集めたスタンプの数に応じて、対象の飲食店で使えるクーポンをプレゼントします。

＜チャレンジ１　ランチで5スタンプ集めよう＞
クリア条件：スタンプ5個獲得し、アンケートに回答する
賞品：ランチで使える500円クーポン

＜チャレンジ２　ランチで10スタンプ集めよう＞
クリア条件：スタンプ10個獲得し、アンケートに回答する
賞品：ランチで使える500円クーポンとディナーで使える1,000円クーポン

＜チャレンジ３　ランチで15スタンプ集めよう＞
クリア条件：スタンプ15個獲得し、アンケートに回答する
賞品：ランチで使える500円クーポン

※各チャレンジは1回まで参加できます
※スタンプは1店舗につき1日1個まで、期間中同一店舗では5個まで獲得できます

～LINEでためて、クーポンGET～ ランチめぐりスタンプラリー
開催期間：2025年12月1日（月）～2026年2月28日（土）
クーポン利用期間：2025年12月1日（月）～2026年3月31日（火）
対象店舗：KITTE丸の内 対象飲食店（https://marunouchi.jp-kitte.jp/event/item_eventnews.jsp?id=732

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

グルメ・イベント/注目スポット/お役立ち情報
もっと楽しみたい、丸の内。

■関連サイト