目指せ全店制覇！　丸の内のランチが冒険に変わる「無限ランチ」スタンプラリーがお得すぎる

KITTEでランチのデジタルスタンプラリーがスタートしました。スタンプを集めると対象の飲食店で使える500円分のクーポンがもらえるということで、これは参加するしかない！ ランチは毎日食べるし、その結果ランチが割引になるなんて、これはもはや無限ランチ！

ランチタイムはKITTEから出ない！

2026年2月28日（土）まで、KITTEで「～LINEでためて、クーポンGET～ ランチめぐりスタンプラリー」を開催中です。

対象の飲食店でランチを利用すると（11時～15時限定）、スタンプがもらえます。集めたスタンプの数に応じて、対象の飲食店で使えるクーポンをプレゼントします。

＜チャレンジ１ ランチで5スタンプ集めよう＞

クリア条件：スタンプ5個獲得し、アンケートに回答する

賞品：ランチで使える500円クーポン

＜チャレンジ２ ランチで10スタンプ集めよう＞

クリア条件：スタンプ10個獲得し、アンケートに回答する

賞品：ランチで使える500円クーポンとディナーで使える1,000円クーポン

＜チャレンジ３ ランチで15スタンプ集めよう＞

クリア条件：スタンプ15個獲得し、アンケートに回答する

賞品：ランチで使える500円クーポン

※各チャレンジは1回まで参加できます

※スタンプは1店舗につき1日1個まで、期間中同一店舗では5個まで獲得できます

～LINEでためて、クーポンGET～ ランチめぐりスタンプラリー

開催期間：2025年12月1日（月）～2026年2月28日（土）

クーポン利用期間：2025年12月1日（月）～2026年3月31日（火）

対象店舗：KITTE丸の内 対象飲食店（https://marunouchi.jp-kitte.jp/event/item_eventnews.jsp?id=732）