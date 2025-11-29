目指せ全店制覇！ 丸の内のランチが冒険に変わる「無限ランチ」スタンプラリーがお得すぎる
KITTEでランチのデジタルスタンプラリーがスタートしました。スタンプを集めると対象の飲食店で使える500円分のクーポンがもらえるということで、これは参加するしかない！ ランチは毎日食べるし、その結果ランチが割引になるなんて、これはもはや無限ランチ！
ランチタイムはKITTEから出ない！
2026年2月28日（土）まで、KITTEで「～LINEでためて、クーポンGET～ ランチめぐりスタンプラリー」を開催中です。
対象の飲食店でランチを利用すると（11時～15時限定）、スタンプがもらえます。集めたスタンプの数に応じて、対象の飲食店で使えるクーポンをプレゼントします。
＜チャレンジ１ ランチで5スタンプ集めよう＞
クリア条件：スタンプ5個獲得し、アンケートに回答する
賞品：ランチで使える500円クーポン
＜チャレンジ２ ランチで10スタンプ集めよう＞
クリア条件：スタンプ10個獲得し、アンケートに回答する
賞品：ランチで使える500円クーポンとディナーで使える1,000円クーポン
＜チャレンジ３ ランチで15スタンプ集めよう＞
クリア条件：スタンプ15個獲得し、アンケートに回答する
賞品：ランチで使える500円クーポン
※各チャレンジは1回まで参加できます
※スタンプは1店舗につき1日1個まで、期間中同一店舗では5個まで獲得できます
～LINEでためて、クーポンGET～ ランチめぐりスタンプラリー
開催期間：2025年12月1日（月）～2026年2月28日（土）
クーポン利用期間：2025年12月1日（月）～2026年3月31日（火）
対象店舗：KITTE丸の内 対象飲食店（https://marunouchi.jp-kitte.jp/event/item_eventnews.jsp?id=732）