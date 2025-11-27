日本最大のアートフェア、今ならチケット代3割引きで超お得！

多くの美術館があり、パブリックアートも設置されているなど、アートの街としても知られる丸の内エリア。2026年3月13日(金)から3月15日(日)には、東京国際フォーラムで「ART FAIR TOKYO 20」が開催されます。現在お得なチケットを販売中です。

日本最大のアートフェア「ART FAIR TOKYO 20」

aTOKYOは、日本のアートマーケットを包括的にプレゼンテーションし、開かれた市場の交流機会としてのアートフェア「アートフェア東京」の20回目となるエディション「ART FAIR TOKYO 20」を、2026年3月13日(金)から3月15日(日)の4日間にわたり開催します。

「アートフェア東京」は、2005年の初開催以来、日本国内最大の国際的なアートの見本市として、公平かつ安全な美術品取引の場を提供することをミッションとし、アジアにおけるアートマーケットの流動性の一旦を担い、日本の多様なアートシーンを世界に向けて発信してきました。

20回目を迎える今回は、国内外から総勢141軒の厳選されたギャラリーが参加し、東京国際フォーラムにて開催します。

現在、当日券よりも最大で30％がお得になるチケットの早期購入割引を実施中です。

ワンデーパス

価格：￥3,500

有効期間：2026/3/13 - 3/15

有効回数：会期中1日のみ入場可能

人数：1名

シーズンパス

価格：￥6,000

有効期間：2026/3/13 - 3/15

有効回数：会期中1日のみ入場可能

人数：1名

ペアパス

価格：￥6,500

有効期間：2026/3/13 - 3/15

有効回数：会期中何度も入場可能

人数：2名

チケット購入サイト：https://art-ap.passes.jp/user/e/artfairtokyo20/?utm_source=organizer&utm_medium=web-site

ART FAIR TOKYO 20

会期：2025年3月13日(金)～3月15日(日)

3月13日～14日は11:00～19:00 (最終入場は18:30まで)

3月15日は11:00～17:00(最終入場は16:30まで）

会場：東京国際フォーラム 展示ホールE/ロビーギャラリー